OKMD เปิดพื้นที่เรียนรู้นอกห้องเรียนพร้อมกัน 3 แห่ง เชื่อม “การเล่น ดนตรี และวัฒนธรรม” สู่ “การเรียนรู้ตลอดชีวิต”

OKMD เปิดพื้นที่เรียนรู้นอกห้องเรียนวันเด็ก 2569 เปิด “ทำเนีย-มิวเซียมสยาม–TK Park” สร้างประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ ตอกย้ำแนวคิด “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” เปิดโอกาสเด็ก เยาวชน และครอบครัวเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความหมาย
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD เตรียมเปิดพื้นที่การเรียนรู้นอกห้องเรียนในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 พร้อมกัน 3 พื้นที่ ได้แก่ ทำเนียบรัฐบาล มิวเซียมสยาม และอุทยานการเรียนรู้ TK Park ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่น ดนตรี และกิจกรรมสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และครอบครัวได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความหมาย และสะท้อนแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่ของสังคม
ที่ทำเนียบรัฐบาล ณ ตึกสันติไมตรี OKMD จัดบูธกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ระหว่างเวลา 08.00–15.00 น. ภายใต้ธีม “Music : Move and Make ร้อง เล่น เต้น สร้างสรรค์” เปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ผ่านดนตรี การเคลื่อนไหว และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ออกแบบเป็นช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง ทั้งเกมการเรียนรู้ การร้องเพลงตามโจทย์ การเต้นประกอบจังหวะ และกิจกรรมประดิษฐ์เครื่องดนตรี DIY เช่น ลูกแซกและไข่เขย่า เพื่อส่งเสริมการแสดงออก การทำงานร่วมกัน และการพัฒนาทักษะรอบด้านกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Talent Everywhere ซึ่งมุ่งเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนที่มีความสนใจด้านดนตรีได้แสดงศักยภาพในเวทีสาธารณะ และสะท้อนแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ และโอกาสในการต่อยอดสู่เส้นทางอาชีพในอนาคต
ขณะเดียวกัน ที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติภายใต้แนวคิด Alpha Green Hero พลังเด็กรักษ์โลก ระหว่างเวลา 10.00–17.00 น. เปิดพื้นที่การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ ผ่านฐานกิจกรรม การอ่าน การเล่านิทาน และเวิร์กชอปเชิงสร้างสรรค์ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านความยั่งยืนให้กับเด็กและเยาวชนตั้งแต่วัยเรียน โดยเปิดให้เด็กอายุไม่เกิน 14 ปี พร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
อีกหนึ่งพื้นที่สำคัญคือ Museum Siam สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสนามไชย ซึ่งร่วมกับ OKMD จัดกิจกรรม Kid Dee x Playeum : Think Good | Play Well | Grow Together ภายใต้แนวคิด PLAYEUM 2026: Decoding Thainess ระหว่างเวลา 10.00–17.00น. เปิดพื้นที่ประวัติศาสตร์ให้กลายเป็นสนามเล่นแห่งการเรียนรู้แบบ Inclusive Play เด็กๆ จะได้ร่วมกิจกรรมถอดรหัสความเป็นไทยผ่านฐานการเล่นทั้งด้านประสาทสัมผัส ศิลปะ วัฒนธรรม การเคลื่อนไหว และการสร้างสรรค์
โดยมี “น้องคิดดี” มาสคอตของ OKMD ทำหน้าที่เป็นผู้นำการเล่น สื่อสารแนวคิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ และพาทุกคนออกเดินทางสู่โลกแห่งการเรียนรู้ในกิจกรรมการเล่นสร้างสรรค์ 5 ฐาน ตามแนวคิด Play-based Learning เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำและการมีส่วนร่วมของทั้งเด็กและผู้ปกครอง กิจกรรมครอบคลุมการเรียนรู้ด้านมิติสัมพันธ์ ภาษา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย ผ่านการเล่นที่สนุก เข้าถึงได้ และเหมาะสำหรับเด็กทุกช่วงวัย
ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ OKMD กล่าวว่า การเรียนรู้ไม่ควรถูกจำกัดอยู่เพียงในห้องเรียน แต่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่ของสังคม และการเล่นคือจุดเริ่มต้นสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย OKMD มุ่งเปิดพื้นที่การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงการเล่น ความสร้างสรรค์ และการมีส่วนร่วมของครอบครัว เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายและต่อเนื่อง
การเปิดพื้นที่การเรียนรู้พร้อมกันทั้ง 3 แห่งในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 จึงไม่เพียงเป็นกิจกรรมสร้างความสุขสำหรับเด็กและครอบครัวเฉพาะช่วงเวลา หากแต่สะท้อนทิศทางการพัฒนาการเรียนรู้ของสังคมไทยที่ขยับออกจากกรอบห้องเรียนสู่พื้นที่สาธารณะ โดยใช้การเล่น ความสร้างสรรค์ และการมีส่วนร่วมของครอบครัวเป็นฐานสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทของ OKMD ในการขับเคลื่อนสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืนในระยะยาว