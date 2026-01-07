“อภิสิทธิ์” ลุยลานสกา ช่วย “ทนายเอี้ยง” เขต 7 ชวนคนใต้เป็นหัวหอกสู้ความไม่ถูกต้อง!

“อภิสิทธิ์” ขนแกนนำ ปชป. ลุยลานสกา หนุน “ทนายเอี้ยง” เขต 7 ชูคนใต้เป็นหัวหอกต้านการเมืองสกปรก ย้ำ ทางรอดเศรษฐกิจไทยต้องเริ่มจากการเมืองสุจริต ไร้คอร์รัปชัน–ทุนสีเทา
วันนี้ (7 ม.ค. 69) ที่อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย นายชัยชนะ เดชเดโช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพื้นที่ภาคใต้ และ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่ช่วยนาย นิติศักดิ์ มีขวด หรือ “ทนายเอี้ยง” ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 7 หมายเลข 1 หาเสียงขอการสนับสนุนจากประชาชนในตลาดนัดชุมชนลานสกา พร้อมขึ้นรถแห่ปราศรัยท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก
นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า การตัดสินใจกลับมาสู่เส้นทางการเมืองครั้งนี้ เป็นการตอบรับเสียงสะท้อนของประชาชนที่เบื่อหน่ายกับการเมืองที่มุ่งเน้นการต่อรองอำนาจและผลประโยชน์ จนส่งผลให้เศรษฐกิจประเทศซบเซามายาวนานกว่า 10 ปี พร้อมย้ำว่าการเมืองที่ขาดความสุจริตทำลายความเชื่อมั่นทั้งจากประชาชนและนานาชาติ
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า เป้าหมายสำคัญของการกลับมาคือการสร้างการเมืองสุจริต เพื่อกอบกู้ความเชื่อมั่นของประเทศ โดยชี้ชัดว่าหากยังไม่สามารถขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและกลุ่มทุนสีเทาออกไปได้ เศรษฐกิจไทยจะไม่สามารถเดินหน้าอย่างยั่งยืน พร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะคนภาคใต้ ร่วมเป็นหัวหอกในการต่อสู้กับความไม่ถูกต้อง
“ผมตั้งต้นมาตั้งแต่แรกที่กลับมาว่า มาครั้งนี้เพื่อทำการเมืองสุจริต ชวนพี่น้องทั่วประเทศ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องคนใต้ ซึ่งเคยยืนหยัดต่อสู้กับความไม่ถูกต้องมาทุกยุคทุกสมัย มาร่วมกันสร้างบ้านเมืองที่ใสสะอาด เพราะถ้าเราไม่เริ่มจากตรงนี้ ยังปล่อยให้คอร์รัปชันดำรงอยู่ ก็ไม่มีใครเชื่อมั่นประเทศไทย และสุดท้ายเศรษฐกิจก็จะไม่ฟื้น” นายอภิสิทธิ์ กล่าวย้ำ
ทั้งนี้ การลงพื้นที่ลานสกาครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์ในการตอกย้ำจุดยืน การเมืองสุจริตและการผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าได้ด้วยความโปร่งใสและยั่งยืน