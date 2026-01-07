ชป. สรุปน้ำท่วมภาคกลางคลี่คลาย เดินหน้าวางแผนรับฤดูฝนปี 2569

กรมชลฯ จับมือ สทนช. ประเมินสถานการณ์น้ำภาคกลางคลี่คลาย ระดับน้ำเข้าสู่เกณฑ์ปกติ เร่งถอดบทเรียน–วางแผนรับมือฤดูฝนปี 2569 เตรียมซ่อมแซมระบบน้ำ เสริมความพร้อมชุมชนลดเสี่ยงอุทกภัย
วันนี้ (7 มกราคม 2569) นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้า (ชั่วคราว) ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคกลาง ครั้งที่ 1/2569 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและภาคกลาง พบว่าสถานการณ์โดยรวมเข้าสู่ภาวะปกติ ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ประกอบกับการคาดการณ์สภาพอากาศในช่วงต่อไปไม่พบพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก จึงมีมติเห็นควรยุติการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้า (ชั่วคราว) ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคกลาง และปรับเข้าสู่การบริหารจัดการน้ำตามภารกิจปกติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เสนอแนวทางให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนปี 2569 โดยมุ่งเน้นการซ่อมแซม ฟื้นฟู และขุดลอกคลองหรือแหล่งน้ำที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ควบคู่กับการทบทวนหลักเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำและอาคารควบคุมน้ำให้อยู่บนพื้นฐานของสถานการณ์จริงในแต่ละพื้นที่
พร้อมกันนี้ จะมีการถอดบทเรียนด้านการบริหารจัดการน้ำและการคาดการณ์สถานการณ์ เพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้เหมาะสมกับบริบทเชิงพื้นที่ ตลอดจนการซ่อมแซมและพัฒนาสถานีโทรมาตร รวมถึงการพิจารณาติดตั้งเพิ่มเติมในพื้นที่เสี่ยง เพื่อเสริมประสิทธิภาพการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ผ่านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นระบบ
ทั้งนี้ กรมชลประทานยืนยันว่าจะบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อประชาชน และรองรับความผันผวนของสภาพอากาศในอนาคตอย่างยั่งยืน