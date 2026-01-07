“ไชยา”ชู แคมเปญหาเสียง “อยู่พรรคไหนก็ทำงานได้เป้าหมายคือประชาชน”หนุนโครงการแก้หนี้ เปลี่ยน สปก.เป็นโฉนดครุฑแดง

วันนี้(7 ม.ค.)นายไชยา พรหมา ผู้สมัคร สส.หนองบัวลำภู เขต2 หมายเลข 7 พรรคกล้าธรรม ขึ้นป้ายหาเสียงใน พื้นที่ อ.นาวัง อ.ศรีบุญเรือง ระบุอยู่พรรคไหนก็ทำงานได้เป้าหมายคือประชาชน พร้อมขอโอกาสเข้ามาแก้ปัญหาต่อในพื้นที่
ขณะที่ชาวบ้าน เขต 2 จ.หนองบัวลำภู สะท้อนปัญหาในพื้นที่ ให้เร่งแก้ปัญหาหนี้สิน เกษตรกร ลดดอดเบี้ย รวมหนี้ โดยชาวบ้านชี้ว่า ไม่เฉพาะในพื้นที่หนองบัวลำภู ยังมีพื้นที่อื่น อีกจำนวนมาก ไม่มีใครไม่เป็นหนี้ หากแก้ปัญหานี้ได้ จะเป็นการรวมหนี้ของชาวบ้าน พร้อมหนุนตั้งเป็นธนาคารของประชาชน ลดดอกเบี้ย เพื่อที่จะเอาหนี้สินของชาวบ้านมาชะลอจ่าย ให้ชาวบ้านสามารถลืมตาอ้าปาก เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยชาวบ้านในการปลดปล่อยพันธนาการที่เป็นหลุมดำมามานาน พร้อมกันนี้ยังเห็นด้วยที่จะมีการเปลี่ยน ที่ดิน ส.ป.ก.ให้เป็นโฉนดทำกิน ครุฑแดง เพื่อยกระดับที่ดินนอกจากการเกษตรให้เป็นที่ดินที่ทำการค้าได้ หรือเป็นสินทรัพย์ ให้ประชาชนได้นำมาต่อยอดทำมาหากิน
นอกจากนี้ชาวบ้านยังเห็นด้วยที่จะมีระบบลประทานในพื้นที่ โดยเฉพาะโครงการระบบผันน้ำ “โครงการโขง เลย ชีมูล” เพื่อจะช่วยให้มีน้ำใช้ในการเกษตร เกิดความสมบูรณ์ในพื้นที่ แก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืน
หลังมีเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่ นายไชยา ชี้แจงว่า ความต้องการของประชาชน ถูกนำมาเป็นนโยบายของพรรคกล้าธรรม ที่จะเปิดโอกาสให้ตนเองได้ลงมือทำจริง เพราะพรรคเห็นถึงศักยภาพของตนเอง ซึ่งนโยบายของพรรคกล้าธรรม ครั้งนี้ ตนเองขอประกาศได้เลยว่า สามารถทำได้ เช่นการสร้าง “ธนาคารเกษตรเพื่อประชาชน” ให้เกิดขึ้นได้จริง เปลี่ยนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ เพิ่มเส้นทางไหลของน้ำ จัดทำแผนที่น้ำทุกจังหวัด จัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกร ยึดที่ดินผิดกฎหมาย ผลักดันการเปลี่ยนที่ดิน ส .ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรให้ชาวบ้าน และยกระดับเป็นโฉนดครุฑแดง เป็นต้น
ทั้งนี้นายไชยา ออกมาย้ำถึงผลการทำงานของตนเองว่า เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่จ.หนองบัวลำภูเพื่อ “รับฟังปัญหา–ขับเคลื่อนโครงการที่สำคัญกับประชาชน ทั้งโครงการ เกษตรผสมผสานพื้นบ้าน/ตลาดชุมชน/กลุ่มแปรรูปปลา รวมถึงได้รับฟังปัญหาข้อเรียกร้องของกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ให้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำ ที่สำคัญยังได้ร่วมขับเคลื่อน “นาวังโมเดล” ช่วยเกษตรกรโคนม ลดต้นทุนอาหารสัตว์