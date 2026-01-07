“ณัฐ เธียรสูตร” ผู้สมัคร สส.น่าน เขต 1 กล้าธรรม ชู นโยบายบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ มุ่งยกระดับชีวิตเกษตรกรและอนาคตลูกหลาน

วันนี้( 7 ม.ค.)ว่าที่ ร.อ.ณัฐ เธียรสูตร ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดน่าน เขต 1 พรรคกล้าธรรม กล่าวว่า จังหวัดน่านยังคงเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะปัญหา น้ำท่วม น้ำหลาก และน้ำแล้ง ที่เกิดซ้ำซากในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและภาคการเกษตรอย่างต่อเนื่องประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ ทั้งในฐานะอดีตเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองน่าน และรองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ทำให้เห็นปัญหาน้ำอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะเหตุการณ์มหาอุทกภัยปี 2568 ซึ่งสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง
ว่าที่ ร.อ.ณัฐ ระบุว่า แม้เทศบาลเมืองน่านจะพยายามรับมืออย่างเต็มกำลัง แต่ข้อจำกัดสำคัญคือ ปริมาณน้ำมหาศาลจากพื้นที่นอกเขตเทศบาล ซึ่งอยู่นอกอำนาจการจัดการของท้องถิ่น ทำให้การแก้ปัญหาไม่สามารถทำได้อย่างยั่งยืน หากไม่มีการบูรณาการจากรัฐบาลกลาง โดยข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำสะท้อนชัดว่า ในช่วงฤดูฝน พื้นที่ต้นน้ำสามารถกักเก็บน้ำได้เพียงส่วนน้อย ขณะที่น้ำส่วนใหญ่ไหลบ่าลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำ สร้างความเสียหายให้กับ อำเภอเมืองน่าน อำเภอภูเพียง และอำเภอตาวังผา ก่อนจะไหลไปรวมที่เขื่อนขนาดใหญ่ ขณะเดียวกันในฤดูแล้งกลับขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรอย่างรุนแรง
ว่าที่ ร.อ.ณัฐ กล่าวต่อด้วยว่า ตนขอเสนอแนวทาง บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั้งแนวตั้งและแนวนอน อาทิ การสร้างแก้มลิงและอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง–เล็กตามลำน้ำสาขา , การผันน้ำบางส่วนออกจากแม่น้ำน่าน ผ่านคลองผันน้ำด้านตะวันตก เพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมเขตเมือง,การใช้ระบบชลประทานควบคู่พื้นที่เกษตร เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และการวางแผนจัดการน้ำระดับลุ่มน้ำ โดยประสานอำนาจจากรัฐบาลกลาง
“ปัญหาน้ำไม่ใช่แค่เรื่องภัยพิบัติ แต่เป็น หัวใจของเศรษฐกิจ การเกษตร และคุณภาพชีวิต หากแก้ได้ จะเปิดโอกาสให้จังหวัดน่านพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยว การลงทุน และการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ซึ่งนโยบายด้านเกษตรของพรรคกล้าธรรมเป็นนโยบายที่ ทำได้จริง แก้ได้จริง และเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยจะผลักดันผ่านกลไกรัฐบาล หากผมได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ผมจะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมเสียงของชาวน่านสู่รัฐบาลโดยตรง เพื่อเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ราคาผลผลิตตกต่ำ และหนี้สินเกษตรกร อย่างจริงจังและต่อเนื่อง“ว่าที่ ร.อ.ณัฐ กล่าวย้ำ