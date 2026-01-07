“พีระพันธุ์” จวก MOU43-44 เก็บไว้ทำไมไทยไม่ได้ประโยชน์ แปลกใจตอนทำไม่ถามประชาชน แต่พอจะยกเลิกกลับต้องถามก่อน

“พีระพันธุ์” ตั้งคำถาม MOU43-44 เก็บไว้ทำไมไทยไม่ได้ประโยชน์ แปลกใจตอนทำไม่ถาม แต่ตอนยกเลิกอ้างต้องถามปชช. ลั่นถือไว้เสียแผ่นดินใครรับผิดชอบ
เมื่อเวลา 11.35 น. วันที่ 7 ม.ค. ที่พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชา ในการสร้างรั้ว ว่า เวลานี้สิ่งที่ติดขัดอันดับแรกคือ MOU43 ที่ทำให้เป็นปัญหาหลายเรื่อง ประเด็นคือเราได้อะไรกับ MOU43 ถ้าเราไม่ได้อะไรแล้วจะเก็บไว้ทำไม คนบอกว่าถ้าไม่มี MOU43 เดี๋ยวเจรจาไม่ได้ ถ้าอย่างนี้เราคงต้องมี MOU กับทุกประเทศหรือไม่ ไม่จริงเลย เพราะกระบวนการเจรจาพูดคุยระหว่างประเทศมีวิธีการทางการทูตอยู่แล้ว ไม่ต้องมี MOU ก็สามารถเจรจากันได้ ขณะเดียวกันเส้นเขตแดนไทย-กัมพูชา มีแนวทางที่กำหนดไว้ชัดเจนตามสนธิสัญญาไทย-ฝรั่งเศส ไว้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องมาเจรจาอะไรแล้ว หากเจรจาใหม่ เปลี่ยนแปลงเส้นตรงนี้แผ่นดินไทยหายไป ใครรับผิดชอบ มีความผิดกฏหมายอาญาข้อหากบฏอีก ฉะนั้นไม่มีความจำเป็นใดทั้งสิ้น
“และหลักสากลวันนี้ใช้แผนที่ 1:50,000 ทหารไทยและทหารกัมพูชาก็ใช้ มีแต่รัฐบาลเขาเท่านั้นที่ใช้ 1:200,000 เพราะอันนั้นเป็นประโยชน์ แล้วทำไมเราไปยินยอมเอา 1:200,000 มาอยู่ใน MOU43 สมมุติว่าเราเลิกMOU43 ถามว่าจะเสียหายอะไร ถ้าเขาบอกว่าจำเป็นต้องมี MOU ก็เซ็นใหม่ทำใหม่ได้ อะไรที่เราเสียหายเสียเปรียบก็เอาออกไปให้หมด “ นายพีระพันธุ์ กล่าว
นายพีระพันธุ์ กล่าวอีกว่า ส่วน MOU44 เป็นเรื่องในทะเล ปัญหาเกิดขึ้นได้อย่างไร ในทะเลเส้นเขตแดนจะเริ่มจากหลัก 73 ประเทศไทยลากเส้นเขตแดนในทะเลตามหลักสากล กัมพูชาลากเส้นเขตแดนตามหลักอำเภอใจ เราต้องยอมตามหลักอำเภอใจมาตั้งแต่ปี 2516 ปีนี้ 2568 รวม 52 ปี ทำไมเราต้องทนอยู่กับความเกเร เพราะไม่เคยเด็ดขาดเอาจริง เขาเกเรมา 52 ปี ทำอย่างไรจะเอาพลังงานตรงนั้นมาใช้ เลยทำข้อตกลงเพื่อเจรจา มันจะเจรจาได้อย่างไรเพราะมันของเรา
“สมมุติว่าบ้านเรามีที่ดินอยู่ เพื่อนบ้านบอกว่าหลักหมุดตามโฉนดที่ดินของหลวงไม่เอา เอาตามอำเภอใจของผม ฉะนั้นรั้วบ้านของผมจะเข้ามา บ้านคุณประมาณ 1 เมตร และที่ดิน 1 เมตรนี้มาเจรจาใช้ประโยชน์กันจะยอมหรือไม่ พลังงานในทะเลเป็นของแท้เพราะเส้นนั้นเป็นเส้นสากล ซึ่งทุกประเทศยอมรับหลักกฏหมายสากลนี้ แล้วทำไมเราต้องไปแบกตาม MOU44 ฉะนั้น MOU44 เราไม่ได้ มีแต่เสียจะเก็บไว้ทำไม ที่สำคัญหลัก 73 หลักสุดท้ายเขาพยายามจะเปลี่ยนแต่เปลี่ยนไม่ได้จึงถมทะเล เป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ ถมทะเลอ้างว่าเป็นเขื่อนกันดิน แต่การถมทะเลมีกฎหมายระหว่างประเทศ แผ่นดินอะไรที่ยื่นยาวในทะเลจะถือเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดิน ถ้าวันไหนเขาหยิบยกขึ้นมาแปลว่าหลัก 73 โยกไปตรงนั้น เส้นเขตแดนในทะเลเปลี่ยนทันที เรายอมมาได้อย่างไรตั้งแต่ปี 2540 เขาถมตั้งแต่ 1-2 เมตร วันนี้ 300-400 เมตร แล้วเราก็ไม่เคยทำอะไรได้แต่ประท้วง ประเทศไทยแก้ปัญหาอธิปไตยด้วยการประท้วง ขณะที่เขาวางแผนฮุบ เราประท้วงไม่เกิดอะไรก็ประท้วงต่อ นี่คือความไม่เด็ดขาดไม่เอาจริงต่อเรื่องนี้ แผ่นดินไทยเสียไปใครรับผิดชอบ ตรงนั้นสำคัญยิ่งกว่าเขตแดนบนบก เขตแดนในทะเลหมายถึงทรัพยากรรายได้ความมั่งคั่งของประเทศไทยด้วย เรายอมได้อย่างไร“นายพีระพันธุ์กล่าว
เมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญมีการทำได้อย่างรวดเร็วแต่ MOU43 เป็นเรื่องดินแดนประเทศแต่ดำเนินการช้า นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า ตนก็แปลกใจตอนทำไม่เห็นต้องถาม พอตอนเลิกทำไมต้องถาม จะถามทำไมเพราะเป็นเรื่องของรัฐบาลอยู่แล้ว หากถามว่าถ้าเลิกแล้วจำเป็นต้องทำก็สามารถทำใหม่ได้ อะไรที่เป็นปัญหาก็เอาออกไป ถ้าจริงใจก็เลิกได้ ถ้าไม่จริงใจเป็นอย่างไร พอเซ็นสัญญาสันติภาพก็ยิงอีก หยุดยิง 72 ชั่วโมงก็ยิงอีกแล้ว