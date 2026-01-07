“ยศชนัน” ไม่สนกระแสโจมตี-จับผิด เชื่อสุดท้ายคนพูดแพ้ภัยตัวเอง ชาวบ้านเชียร์มาถูกทางแล้ว

“ยศชนัน” ไม่สนกระแสโจมตี-ถูกจ้องจับผิด เชื่อ สุดท้ายคนพูดแพ้ภัยตัวเอง บอกชาวบ้านเชียร์มาถูกทางแล้ว มั่นใจ รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายทำได้แน่ 3-6 เดือนแรก แจงความจริงต้องสำเร็จตั้งแต่ ต.ค. ปีที่แล้ว แต่เกิดประเด็นการเมืองไม่ได้อยู่ต่อ
วันที่ 7 ม.ค.นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีพรรคเพื่อไทยถูกจ้องจับผิดและถูกโจมตี มองว่าเป็นการดิสเครดิต ทำให้เสียสมาธิในช่วงหาเสียงเลือกตั้งหรือไม่ ว่า เรื่องนี้ถ้าเรานั่งอยู่กับที่ แน่นอนว่าถ้าฟังก็ไม่สบายใจ แต่กลายเป็นว่าเราลงพื้นที่ ประชาชนให้กำลังใจ บอกว่าทำอย่างนี้ดีแล้ว เดี๋ยวเขาก็หยุดไปเอง เดี๋ยวเขาก็แพ้ภัยตัวเอง ตนมองว่าเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้เราอยากลงพื้นที่มากขึ้น และการลงพื้นที่ของเราเป็นการลงไปเพื่อสื่อสารนโยบาย ไม่ใช่แค่การลงพื้นที่ให้คนเห็นหน้า เพราะการเห็นหน้า สส.เขตลงพื้นที่อยู่แล้ว แต่การลงไปแล้วสื่อสารตรงๆ แล้วดูว่าสิ่งที่สื่อสาร เราแตะกับประชาชนหรือไม่ สามารถจำนโยบายเราได้หรือไม่
เมื่อถามว่า กรณีที่พรรคภูมิใจไทย ออกมาตั้งคำถามถึงนโยบาย รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย สามารถทำได้ทันทีได้จริงหรือเพราะตอนเป็นรัฐบาลไม่ทำ ว่า เรื่องนี้ทำงานร่วมกับเอกชน การคุยเกี่ยวกับสัมปทานรถไฟฟ้า และมีการบริหารที่ไม่ได้กระทบกระเทือน การเงินภาครัฐบาล จึงมั่นใจว่า เราทำได้ จริงๆแล้วเราต้องทำสำเร็จตั้งแต่เดือนต.ค.68 ที่ผ่านมา เกิดประเด็นทางการเมืองไม่ได้ทำต่อ แต่ตอนนี้เตรียมพร้อมที่จะทำต่อแล้วภายใน3-6 เดือน สามารถเห็นตรงนี้ได้แน่ ซึ่งพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (พ.ร.บ.ตั๋วร่วม) เดินหน้าไปเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะทำ
ส่วนเรื่องงบประมาณ ถ้าเป็นเงินของภาครัฐแน่นอนว่าน่าจะลำบาก แต่ตรงนี้ได้มีการเจรจาพูดคุยกันไว้แล้ว รถไฟฟ้า 20 บาทไม่ใช่แค่ค่าใช้จ่าย แต่เป็นเรื่องที่ทำให้คนเข้าถึงระบบคมนาคม-ขนส่ง วันนี้ชาวทุ่งครุ่ ก็มีข้อเสนอเพิ่มเติมขึ้นมาว่า เรามีการท่องเที่ยวทั้งทางน้ำ ตรงนี้เปรียบเหมือน “เวนิส” ของกรุงเทพฯ เราน่าจะสนับสนุนเรื่องคมนาคม ขนส่ง ทั้งการสัญจร และการท่องเที่ยวทางน้ำขึ้นมาบนบก เชื่อมต่อด้วยรถไฟ จะทำให้รายได้พื้นที่ ตั้งแต่ทุ่งครุ่ บางขุนเทียนขึ้นไปเป็นที่ที่น่าท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้ประชาชน
เมื่อถามว่า รัฐจะไม่ต้องใช้งบประมาณเลยใช่หรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า กรณีเฟสแรกที่มีการพูดคุยกัน สามารถทำได้ จะเหลือกรณีที่หากต้องมีจุดเชื่อมต่อเพื่อให้คล่องก็มีประเด็นตรงนี้