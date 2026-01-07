ศึกเลือกตั้ง กทม. เขต 13 – แมน เจริญวัลย์ ชิงเก้าอี้จากแชมป์เก่าพรรคสีส้ม

ศึกเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 13 (บึงกุ่ม – ยกเว้นแขวงคลองกุ่ม และลาดพร้าว – เฉพาะแขวงลาดพร้าว) กำลังกลายเป็นอีกหนึ่งสนามร้อนแรงที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการเลือกตั้งครั้งก่อนพื้นที่นี้มีการเปลี่ยนมือ และปัจจุบันมี พรรคสีส้มเป็นแชมป์เก่า ครองเก้าอี้ ส.ส. อยู่
ในการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคเพื่อไทยส่ง นายแมน เจริญวัลย์ อดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และอดีตรองประธานสภา กทม. คนที่ 1 ลงแข่งขัน โดยถูกมองว่าเป็นผู้สมัครตัวเต็งคนสำคัญของพื้นที่
แมน เจริญวัลย์ ถูกประเมินว่ามี ฐานเสียงในเขตบึงกุ่มที่เข้มแข็ง จากการทำงานการเมืองท้องถิ่นต่อเนื่องยาวนาน อีกทั้งยังได้รับแรงสนับสนุนสำคัญจากแกนนำพื้นที่ของพรรคเพื่อไทย ได้แก่
• พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตบึงกุ่ม
• นายเนติภูมิ มิ่งรุจิราลัย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม พรรคเพื่อไทย
การรวมแรงสนับสนุนของทั้งสามคนถูกมองว่าเป็นการเชื่อมต่อฐานเสียงระดับชุมชนตั้งแต่ระดับ ส.ก. ไปจนถึงอดีต ส.ส. และผู้สมัคร ส.ส. ในปัจจุบัน ทำให้เครือข่ายทางการเมืองในพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยมีความแข็งแรงมากขึ้น
ขณะเดียวกัน แชมป์เก่าจากพรรคสีส้มก็เตรียมรักษาที่นั่งเดิมเอาไว้ ทำให้การเลือกตั้งเขต 13 ถูกมองว่าเป็นการแข่งขันระหว่าง
• พรรคสีส้ม แชมป์เก่าที่มีกระแสในระดับประเทศ
กับ
• พรรคเพื่อไทยที่อาศัยฐานชุมชนดั้งเดิมและประสบการณ์ทำงานท้องถิ่นยาวนาน
นักวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่นประเมินว่า หากแมน เจริญวัลย์ สามารถระดมฐานคะแนนในบึงกุ่มและลาดพร้าวได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งแรงสนับสนุนจาก พลภูมิ และนายเนติภูมิ อย่างต่อเนื่อง เขต 13 จะกลายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีโอกาสสูงในการ “ชิงเก้าอี้คืนจากพรรคสีส้ม”