“กนกนุช เบอร์ 9” พรรคโอกาสใหม่ ลุยขอเสียงชาวดอนเมือง ขายแนวคิด “ความจนไม่ควรเริ่มตั้งแต่เกิด” ชูรัฐสวัสดิการครบวงจร ตั้งแต่เกิดจนตาย ลดความเหลื่อมล้ำให้คนกรุง

วันนี้(7 ม.ค.)นายสิรวิทย์ ช่วงเสน ทีมโฆษกพรรคโอกาสใหม่ พร้อมคณะลงพื้นที่เขตดอนเมือง เพื่อหาเสียงช่วยนางกนกนุช กลิ่นสังข์ ผู้สมัคร สส.เขตดอนเมือง หมายเลข 9 พรรคโอกาสใหม่ โดยได้เดินแนะนำตัวกับประชาชนในย่านดังกล่าว พร้อมเปิดนโยบายของพรรคฯ ผ่านเครื่องขยายเสียงสะท้อนปัญหาค่าครองชีพ การเข้าถึงสวัสดิการ การศึกษา และระบบสาธารณสุข ชูแนวคิด “ความจนไม่ควรเริ่มตั้งแต่เกิด” ว่าไม่ใช่เพียงคำขวัญทางการเมือง แต่เป็นแนวทางในการผลักดันนโยบายรัฐสวัสดิการที่ตั้งอยู่บนชีวิตจริงของประชาชน เพื่อสร้างความมั่นคงตั้งแต่ต้นทางของชีวิตให้กับคนกรุง
“ใครจะเชื่อว่า ในความเป็นจริงคนกรุงเทพฯ จำนวนมาก รวมถึงประชาชนในเขตดอนเมือง ยังคงเผชิญความไม่เท่าเทียมตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ การเลี้ยงดูเด็ก การเข้าถึงการศึกษา การดูแลสุขภาพ ไปจนถึงโอกาสในการทำงานและความมั่นคงในบั้นปลายชีวิต ขณะที่ระบบรัฐสวัสดิการที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอ ไม่ต่อเนื่อง และไม่ครอบคลุมทั้งวงจรชีวิต ทำให้ประชาชนต้องแบกรับความเสี่ยงด้วยตนเองในระบบเศรษฐกิจที่เปราะบาง พรรคโอกาสใหม่จึงเสนอแนวคิด “รัฐสวัสดิการไม่ใช่การสงเคราะห์ แต่คือการลงทุนในคน” โดยผลักดันรัฐสวัสดิการแบบครบวงจร ตั้งแต่เกิดจนถึงตาย ไม่ใช่ในฐานะการแจกหรือความเมตตา แต่เป็นการลงทุนในทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของประเทศคือประชาชน” นางกนกนุช กล่าว
ผู้สมัคร สส.กทม. พรรคโอกาสใหม่ กล่าวด้วยว่า เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ต้องเริ่มจากประชาชนที่มีชีวิตมั่นคง ไม่ล้มตั้งแต่ต้นทาง ยืนยันว่าหากตนได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตดอนเมือง จะนำเสียงของพื้นที่เข้าสู่สภาฯ เพื่อผลักดันนโยบายรัฐสวัสดิการที่ตอบโจทย์ชีวิตจริง และสร้างโอกาสใหม่ให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม