พรรคส้มแก้เกี้ยว! โชว์ตัว 5 อดีตนายทหาร อ้างเป็นแนวร่วมผลักดันภารกิจสำคัญ

พรรคประชาชนแก้เกี้ยว! หลังโดนโจมตีหนักว่าเคยด้อยค่าทหาร โพสต์เฟซบุ๊กโชว์ 5 อดีตนายทหาร อ้างเป็นแนวร่วมผลักดันภารกิจสำคัญ
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก "พรรคประชาชน - People's Party" โพสต์ข้อความระบุว่า การมีแนวร่วมเป็นอดีตนายทหาร อดีตนายตำรวจ อดีตนักวิชาการ อดีตนักธุรกิจ ฯลฯ เรียกได้ว่า รวมมืออาชีพตัวจริงจากหลากหลายวงการที่เข้ามาร่วมกันผลักดันภารกิจสำคัญในการเป็นรัฐบาลประชาชนเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนก็น่าจะเรียกว่า ‘Grand Coalition’
ทำความรู้จักผู้สมัคร สส.พรรคประชาชนจากวงการทหาร ที่ต่างก็เห็นตรงกันว่า การตั้งคำถามที่ว่า “ทหารมีไว้ทำไมนั้น คือการตั้งคำถามต่อทหารที่อยากจะปกครองประเทศภายใต้เครื่องแบบทหาร หรือเรียกง่ายๆ ว่า ปกครองประเทศภายใต้การยึดอำนาจ ทำรัฐประหารนั่นเอง” โดยผู้สมัคร สส.ที่เป็นอดีตนายทหารเหล่านี้ เมื่อต้องการทำงานการเมือง จึงลงสนามเข้าสู่การเลือกตั้ง
ถ้าได้รับการไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนมากเพียงพอ พวกเขาก็จะได้เป็นนักการเมือง เข้าสู่การเมืองตามครรลองที่ถูกต้อง เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนผ่านการเป็นผู้แทนประชาชน ภายใต้รัฐบาลประชาชน
อดีตนายทหารจากพรรคประชาชนมีด้วยกัน 5 ราย ดังนี้
1) กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ ผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน
อดีตนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 40, นักเรียนนายเรือรุ่น 97, นักเรียนนายเรือเยอรมัน Crew VII 2000, อดีตอาจารย์ประจำโรงเรียนนายเรือ กองทัพเรือ, อดีตหัวหน้าระบบควบคุมบังคับบัญชา กองทัพเรือ และอดีตอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2) ภูริทัต จันทร์แก้ว ผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อ
อดีต ผบ. พัน. ที่ 1 กรม ปพ.อย., อดีตเสธ. กรม ปพ. อย., อดีต ผบ. State Quarantine โควิท และอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษปลัดกระทรวงกลาโหม
3) พอล ศุภศิษย์ นิ่มสุวรรณ ผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อ
อดีตทนายความต่างประเทศ Bangkok International Associates, อดีตที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิประจำคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร, อดีตนักวิเคราะห์บริหาร กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา เพนตากอน เคยผ่านสงครามอิรักมาก่อน เคยร่วมงานกับ FBI และ CIA และเป็นอดีตทหารนาวิกโยธินกองทัพสหรัฐอเมริกา
4) ชยพล สท้อนดี ผู้สมัคร สส. กรุงเทพฯ เขต 8
อดีตนักบินพาณิชย์ A330 การบินไทยจำกัด (มหาชน), อดีตวิศวกรควบคุมคุณภาพการผลิตรถยนต์ Trigo Quality Services (Thailand) Co., Ltd. อดีตรองประธานคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนรษฎร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต 8 อดีตพรรคก้าวไกล-พรรคประชาชน
5) ธนเดช เพ็งสุข ผู้สมัคร สส. กรุงเทพฯ เขต 13
อดีตหัวหน้าหมวดอาวุธและอุปกรณ์ ฝ่ายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์ ฝูง 101 บน. 1, เคยทำงานกองวิทยาการ กรมพลาธิการ ทหารอากาศ, นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 52, นักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 59, อดีตผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว สส. พงศกร รอดชมภู, อดีตกรรมการยุทธศาสตร์ จ. กรุงเทพ พรรคก้าวไกล และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต 13 พรรคก้าวไกล-พรรคประชาชน