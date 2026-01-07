“ปวิน” เดือด! ร่อน จม.เปิดผนึกถึง “รักชนก-ปชน.” อย่าดีแต่ตรวจสอบคนอื่น ต้องตรวจสอบจริยธรรม “พิศาล” ว่าที่ รมว.กต.ด้วย

“ปวิน” เดือดจัด ร่อนจดหมายเปิดผนึกจี้ “รักชนก-พรรคประชาชน” อย่าดีแต่ตรวจสอบคนอื่น ต้องตรวจสอบจริยธรรม “พิศาล มาณวพัฒน์” ว่าที่ รมว.กต.ด้วย แฉยับเคยปกป้องรัฐประหาร-ให้ข้อมูลเท็จ ม.112 เคยก่อคดีชู้สาวสะเทือนกระทรวงบัวแก้ว ลั่นถ้าไม่ตอบเตรียมถูกฉีกอก
วันที่ 7 ม.ค. 2569 นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการ ผู้ลี้ภัย ม.112 โพสต์จดหมายเปิดผนึกถึงพรรคประชาชน กรณีเปิดตัวนายพิศาล มาณวพัฒน์ อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา และอดีตสมาชิกวุฒิสภา (สว.) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของพรรคประชาชน ว่า จดหมายเปิดผนึกถึงพรรคประชาชนและสื่อมวลชน ดิชั้นขอไม่เขียนอะไรมาก แต่ต้องการเรียกร้องให้ทั้งพรรคประชาชนและสื่อตรวจสอบถึงคุณสมบัติของนายพิศาล มาณวพัฒน์ อดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ที่เพิ่งได้รับการมอบหมายให้เป็น "รมว.กต." หากพรรคประชาชนได้มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาล ในระหว่างที่นายพิศาลดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา นายพิศาลได้เขียนจดหมายถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ The Washington Post เพื่อปกป้องการทำรัฐประหารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และได้ให้ข้อมูลเท็จว่าไม่มีนักโทษการเมืองในขณะนั้น รวมถึงการให้ข้อมูลเท็จว่า สถาบันกษัตริย์ของไทยประพฤติตนอย่างเคร่งครัดภายใต้รัฐธรรมนูญ และประเด็นที่สองก็มีความเสียหายไม่ต่างกัน เมื่อนายพิศาลทำความผิดจริยธรรมในเรื่องชู้สาวในระหว่างรับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ จนเป็นเรื่องใหญ่โตที่ฝ่ายหญิงมาร้องเรียนถึงที่กระทรวงฯ เรื่องนี้พรรคประชาชนต้องออกมาอธิบายอย่างชัดเจนว่า ในขณะที่พรรคประชาชนตรวจสอบจริยธรรมของพรรคอื่น และพรรคได้ตรวจจริยธรรมของ "คนของพรรค" เองด้วยหรือไม่ ขอให้เพื่อนในโซเชียลมีเดียและสื่อต่างๆ ช่วยกันติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดค่ะ
นอกจากนี้ นายปวิน ยังได้แชร์โพสต์ที่ตนเองเขียนไว้เมื่อปี 2565 มีใจความว่า “ก่อนดิชั้นจะลาออกจากกระทรวงต่างประเทศไม่นาน มีเรื่องชู้สาวเกิดขึ้นกับเอกอัครราชทูตคนหนึ่ง ก่อนที่ทูตคนนี้จะเดินทางออกไปประจำการ เค้าทำหน้าที่เป็นอธิบดีกรมๆ หนึ่ง เค้าชอบไปตัดผมที่ร้านประจำ ซึ่งร้านนี้มีคุณแม๊เป็นช่างตัดผม ตัดไปตัดมา ตัดหลายครั้ง จากตัดหน้าร้าน ย้ายไปตัดหลังร้าน จนเกิดมีอะไรกัน และก็แอบมีอะไรมาตั้งแต่นั้น โดยภริยาอธิบดีคนนั้นไม่รู้เรื่องเลย จนเมื่อได้รับคำสั่งให้อธิบดีคนนี้ไปประจำการที่สถานทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ เนื่องจากภริยาทูตคนนี้ไม่ได้ลาติดตามด้วย อีแม๊เมียน้อยจึงบินตามไปหาที่บรัสเซลส์ แล้วไปแสดงตนต่อหน้าข้าราชการ จนเรื่องรู้ถึงหูเมียที่กรุงเทพ อีเมียเลยบินตามไปฉะที่บรัสเซลส์ ตัวทูตกลัวเมีย เลยตัดสินใจเลิกกับคุณแม๊ (ทั้งๆ ที่คุณแม๊มีผัวอยู่แล้วที่เป็นตำรวจ) ทีนี้ อีคุณแม๊ไม่ยอม จึงมาฟ้องร้องที่กระทรวงฯ จน อกพ ของกระทรวงต้องลงโทษ ให้ตัดเงินเดือนทูต ในที่สุด ทูตต้องขอโทษขอโผย แถมยังเขียนจดหมายเปิดผนึกอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้น และยอมรับว่าคุณแม๊เป็นเมียน้อยจริง ข้าราชการอ่านกันเพลิน เอาไปซีร๊อกซ์แจกกัน แถมส่งแฟ๊กซ์ให้ดิชั้นอ่านถึงสิงคโปร์ นี่คือความลับที่อยากเล่าให้ฟัง จริงๆ ลืมเรื่องนี้ไปแล้ว แต่ก็นึกขึ้นมาได้ (กำลังหาอยู่ว่าเอาแฟ๊กซ์อันนั้นไปเก็บไว้ที่ไหน) เมื่อกี้พอฟังคุณแม๊ออกรายการสด แล้วบอกว่าตัวเองเป็นคนดี ดิชั้นนี่ขำจนใบพัดตกน้ำเลยค่ะ”
โดยนายปวิน ระบุว่า “เอกอัครราชทูตที่่เอ่ยถึงในโพสต์นี้ที่ดิชั้นเขียนไว้เมื่อหลายปีก่อน คือ พิศาล มาณวพัฒน์ เดี๋ยวดิชั้นจะเขียนจดหมายเปิดผนึกขอให้สื่อมวลชนช่วยตรวจจริยธรรมของคนๆ นี้ด้วย”
และล่าสุด นายปวินได้โพสต์ข้อความอีกรอบเมื่อช่วงเช้า แท็กหา น.ส.รักชนก ศรีนอก ผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ด้วยข้อความว่า รักชนก ศรีนอก - Rukchanok Srinork เก่งในการตรวจสอบจริยธรรมพรรคอื่น แต่ทำไมไม่ตรวจสอบจริยธรรมพิศาล มาณวพัฒน์??
“Rukchanok Srinork ถ้าไม่เข้ามาตอบ ชั้นจะฉีกอกเธอ! อย่าเก่งแต่แค่พรรคอื่น” นายปวิน ระบุ