สำนักงาน กกต. เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. วันที่ 11 ม.ค. 2569

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ ทั้งนี้การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของชุมชนท้องถิ่นของเรา
สำหรับเอกสารที่ใช้แสดงตน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงคะแนนเสียง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงตนต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน (หมดอายุได้)
2. หนังสือเดินทาง (Passport)
3. ใบขับขี่ (Driver’s License)
4. บัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (มีภาพถ่าย เลขประจำตัวประชาชน)
5. แอปพลิเคชันที่ใช้แสดงตน เช่น บัตรประชาชนดิจิทัล (ThaID), ใบขับขี่ออนไลน์ ,บัตรประจำตัวคนพิการออนไลน์
ส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ในช่วงก่อนวันเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 มกราคม 2569 และในช่วงหลังวันเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 มกราคม 2569 ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยตนเอง หรือทำเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือแจ้งเหตุผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือทางเว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย www.bora.dopa.go.th
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริการสายด่วน 1444