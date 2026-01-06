ประเดิมศักราชใหม่! "สป.มท." จัดประมูลซื้อคอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก/ซอฟแวร์ สเปกราชการ รวม 1300 เครื่อง แทนของเก่าใช้มา 7 ปี

ประเดิมศักราชใหม่! "สำนักปลัดฯมหาดไทย" จัด 30.4 ล้าน เปิดประมูล จัดซื้อคอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก/ซอฟแวร์ รวม 1300 เครื่อง/ชุด ทดแทนของเก่าที่ตกรุ่นกว่า 7 ปี สเปกมาตรฐานสำหรับหน่วยงานราชการ ทั้งส่วนกลางและระดับจังหวัด
วันนี้ (6 ม.ค.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) ออกประกาศประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคา กลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 30,416,500 บาท จํานวน 1 รายการ
พบว่า รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) "โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อทดแทนของเดิมที่มีการใช้งานมานานกว่า 7 ปี
และจัดหาเพิ่มเติมให้เพียงพอแก่การใช้งานของบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) เช่น สำนักจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักจังหวัด และหน่วยงานระดับกอง ในกำกับ สป.มท. ส่วนกลาง
เป็นการสนับสนุนการบริหารราชการ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ รวมทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีการพัฒนา สู่การทํางานแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการบริหารงานด้านความมั่นคง การแก้ไขปัญหาความไม่สงบ
และการให้บริการด้านสารสนเทศและการสื่อสารแก่ส่วนราชการต่างๆ จังหวัด และหน่วยงานอื่น ๆ ด้วยภารกิจ และหน้าที่ดังกล่าว
สำหรับ ขอบเขตงาน เป็นการจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งสิ้น จํานวน 5 รายการ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 652 เครื่อง
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ "เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก" แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายจํานวน 652 เครื่อง
ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน แบบที่ 3 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 652 ชุด
สำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 คือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop PC) ระดับกลาง-สูง ที่มีสเปกมาตรฐานสำหรับหน่วยงานราชการ
เน้นประสิทธิภาพการทำงานด้วย CPU หลายคอร์ (เช่น 8 แกน 16 เธรด) ความเร็วสูง, RAM อย่างน้อย 8GB, Storage แบบ SSD/HDD ความจุสูง พร้อมการ์ดจอแยก หรือมี GPU ในตัวที่แรงพอ
และมาพร้อมจอใหญ่ (19 นิ้วขึ้นไป) เพื่อรองรับงานที่ซับซ้อนกว่างานสำนักงานทั่วไป มักมีราคาอ้างอิงตามเกณฑ์ของภาครัฐ (ประมาณ 30,000-34,000 บาท).
นอกจากนี้ ยังรวมถึงเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2 จํานวน 96 เครื่อง (38 หน้า/นาที) และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)
และ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 400 VA จํานวน 652 ชุด.