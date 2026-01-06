“ธรรมนัส“ ถึงกับปาดน้ำตา ”ลุงป้อม“ ลาออกหน.พปชร. บอกจปร.ไม่สอนฆ่าน้อง ฟ้องนาย ขายเพื่อน

แกนนำกล้าธรรม ปาดน้ำตา ”ลุงป้อม“ ลาออกหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ บอก จปร. ไม่สอนฆ่าน้อง ฟ้องนาย ขายเพื่อน ยันเคารพเสมอ
วันที่ (6 มกราคม) ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม รู้แล้วหรือยังว่า พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ร้อยเอกธรรมนัส ตกใจ ก่อนที่จะถามกลับว่า ลาออกแล้วหรอ
เมื่อถามถึงความรู้สึกนั้น ร้อยเอกธรรมนัส ทำท่าปาดน้ำตา พร้อมพูดว่า ตนเคารพนับถือเสมอ ตนไม่ได้อะไรกับท่าน ออกมาก็ไม่เคยมีการโจมตีใคร ตนจบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) ฆ่าน้อง ฟ้องนาย ขายเพื่อน ตนไม่เคยทำ