กกต.สรุปยอดขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า-นอกราชอาณาจักร 2.4 ล้านคน ประชามตินอกเขต 1.6 ล้านคน

กกต.สรุปยอดขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า-นอกราชอาณาจักร 2,410,425 คน ส่วนยอดลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขต 1,598,056 คน
วันนี้(6ม.ค.)สำนักงาน กกต.สรุปยอดจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร รวม 17 วัน ตือระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2568 - วันที่ 5 มกราคม 2559 รวมจำนวน 2,410,425 คน โดยมีผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 8,247 คน มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง จำนวน 2,262,643 คน ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจำนวน 139,535 คน
ขณะที่จำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิที่ออกเสียงประชามตินอกเขตออกเสียงประชามติและนอกราชอาณาจักรรวม 3 วัน ที่เปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2569 มีประชาชนลงทะเบียน รวม 1,598,056 คน โดยเป็นผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตออกเสียงจำนวน 1,502,390 คน และมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักรจำนวน 95,666 คน