‘วิสุทธิ์’ ยกมือไหว้ต่อหน้าศาลหลักเมืองสมุทรสาคร ยันบริสุทธิ์ 100% ปมหญิงสาวอ้างยอมติดคุกแทนนักการเมืองแต่สุดท้ายโดนทิ้ง

‘วิสุทธิ์’ ยกมือไหว้ต่อหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ยันบริสุทธิ์ 100% พร้อมเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ปมคลิปเสียงหญิงโอดครวญ หลงรักนักการเมืองระดับรองหัวหน้าพรรค จนยอมติดคุกแทน แต่สุดท้ายถูกทอดทิ้ง
วันนี้ (6 ม.ค. 69) นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่เพจ CSI LA เปิดเผยคลิปเสียงสนทนาระหว่างชายหญิง ซึ่งมีการอ้างว่าหลงรักนักการเมืองระดับรองหัวหน้าพรรคจนยอมติดคุกแทนนักการเมืองคนดังกล่าว แต่สุดท้ายถูกทอดทิ้ง และมีการเชื่อมโยงมายังตัวของนายวิสุทธิ์ ว่า เรื่องนี้ตนเองพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ซึ่งทุกครั้งที่จะมีการเลือกตั้งก็เป็นเช่นนี้ทุกครั้ง และเมื่อ 10 กว่าปีก่อน ก็เคยโดน เพราะฉะนั้นถ้ามีหลักฐานอะไรอย่ากล่าวหากัน ขอให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ที่มีศาลและตำรวจที่ทำหน้าที่ สามารถเดินทางไปแจ้งความที่โรงพัก และตนเองก็พร้อมที่จะเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพราะมีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ถูกกล่าวหาไม่เป็นความจริง ตนเองไม่ใช่คนแบบนั้น หลายคนรู้จักดี และตนเองเป็นคนตรงไปตรงมา ไม่เคยพูดจาใส่ร้ายหรือไปทำร้ายใคร แม้อาจจะพูดไม่เพราะ แต่พูดทุกอย่างเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมด
เมื่อถามว่าคลิปเสียงที่ออกมาเป็นเสียงของตัวเองจริงใช่หรือไม่ นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า ตนเองทราบว่ามีการเตรียมการมาตั้งแต่เมื่อ 5 เดือนก่อน ซึ่งแฟ้มที่เตรียมเอกสารทั้งหมด ก็เตรียมไว้ 5 เดือนเช่นกัน พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ดังนั้นไม่มีปัญหา ยืนยันว่าไม่ได้ทำแบบที่เขาพูด และไม่ได้เป็นแบบที่ถูกกล่าวหา และพร้อมเข้าชี้แจง เพราะอยากไปศาลแล้ว
ส่วนมองว่าการปล่อยคลิปเสียงเช่นนี้ ถือว่าเป็นการดิสเครดิตในช่วงหาเสียงเลือกตั้งหรือไม่ นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า อย่าไปว่าแบบนั้น เดี๋ยวคนฟังจะหาว่าแก้ตัว ว่าเป็นทางการเมือง ซึ่งจะเป็นทางการเมืองหรือไม่ก็ไปฟังได้ ให้สื่อได้พิจารณาเอง และหากไปถามคนในพื้นที่ก็จะรู้ว่าตนเองเป็นคนเช่นไร
เมื่อถามว่าอยากชี้แจงหรือไม่ ที่ทำไมถึงมีคลิปเสียงในลักษณะเช่นนี้ออกมา นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า มีคนโทรมาหาจริง ซึ่งก็ได้ต่อว่าไปแต่ไม่อยากเอ่ยชื่อถึงใคร ไม่อยากเดือดร้อน ไม่อยากสร้างเวรสร้างกรรมกับใครในชาตินี้ และก็ไม่อยากไปเจอกันในชาติหน้า จะขอเลือกที่จะไม่ตอบโต้อะไรแต่จะชี้แจง ว่าตนเองบริสุทธิ์ 100% พร้อมยอมรับว่าตนเองรู้จักเสียงของผู้หญิงที่อยู่ในคลิป เพราะเป็นคนรับทุกสาย สื่อโทรมาก็รับ ไม่รู้ว่าเบอร์ใครเป็นเบอร์ใคร ก็รับสายหมด อาจจะตอบถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง เป็นเรื่องปกติ แต่ไม่เคยกล่าวหาใคร
“ขอยืนยันนั่งยัน ต่อศาลเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ ถ้าเป็นไปอย่างที่เขาพูด หรือแม้แต่ว่าคิดจะไปเอาตังค์ใคร หาผลประโยชน์ทางการเมือง ขอให้ชีวิตผมวิบัติ แต่ถ้าผมคิดดีทำดี ให้ศาลเจ้าพ่อแห่งนี้ ให้ความยุติธรรมกับผม ขอให้ชีวิตผมรุ่งเรือง เจริญก้าวหน้า เป็นที่รักของประชาชน” นายวิสุทธิ์ กล่าวพร้อมกับยกมือไหว้ต่อศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
เมื่อถามว่าจะมีการแจ้งความหรือลงบันทึกประจำวันหรือไม่ นายวิสุทธิ์ ยืนยันว่า ไม่ เพราะตลอดชีวิตที่เป็นนักการเมือง มีแต่ถูกฟ้องร้อง ตนเองไม่เคยฟ้องร้องใคร ไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อน เพราะเราเป็นผู้แทนราษฎรอาจจะถูกใส่ร้ายหรือถูกกล่าวหา เป็นเรื่องปกติแต่เราสามารถชี้แจงได้
ส่วนจะกระทบต่อภาพลักษณ์หรือคะแนนเสียงในช่วงหาเสียงเลือกตั้งหรือไม่ นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า ไม่เกี่ยวข้อง เพราะประชาชนฟังดูก็รู้ว่าเรื่องใดจริง เรื่องใดไม่จริง ซึ่งขอยืนยันอีกครั้งต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าแห่งนี้ ถ้าตนเองเป็นอย่างในคลิปเสียง นับจากนี้ไปขอให้ชีวิตตนวิบัติและตกต่ำ ไม่เจริญก้าวหน้า เดินทางไปไหนก็มีแต่อุบัติเหตุ หรือมีอุปสรรค แต่ถ้าไม่จริงก็ขอให้ตนเจริญก้าวหน้า
อนึ่ง เมื่อวันที่ 5 ม.ค.ที่ผ่านมา เพจ CSI LA ได้โพสต์คลีปเสียง พร้อมข้อความว่า "มีผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งทำงานเป็นพยาบาล เธอเผลอหลงรักผู้มีอำนาจทางการเมือง ระดับรองหัวหน้าพรรคใหญ่ พรรคหนึ่ง และยอมทำทุกอย่างเพื่อผู้ชายคนนั้น แม้กระทั่งถือบัญชีแทนให้เพราะความไว้ใจและไม่เข้าใจกฎหมายดีพอ
"สุดท้าย คนที่ต้องติดคุกคือเธอ เธอเข้าไปอยู่หลังลูกกรงทั้งที่กำลังตั้งครรภ์และโชคชะตาที่โหดร้ายที่สุดคือ เธอสูญเสียลูกไปในระหว่างถูกคุมขังเมื่อพ้นโทษออกมา ชีวิตกลับพังทลาย — อาชีพหาย รายได้ไม่มี ถูกตราหน้าแต่ผู้มีอำนาจที่ครั้งหนึ่งเคยได้ประโยชน์จากเธอ กลับเงียบ ไม่เหลียวแล ไม่แม้แต่รับผิดชอบชีวิตที่แตกสลายของเธอและลูกที่ไม่ได้เกิดมา"