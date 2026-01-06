เชื่อใจไม่ได้! “สว.ไชยยงค์” ตราหน้ากัมพูชาไม่เคารพกติกา-ตระบัดสัตย์ ย้ำกองทัพห้ามถอนกำลังเด็ดขาด

“ไชยยงค์” โฆษก กมธ.ทหาร สว. ตราหน้ากัมพูชาไม่เคารพกติกา-ตระบัดสัตย์ หลังยิง ค.โจมตีเนิน 469 จนทหารไทยบาดเจ็บ ย้ำกองทัพห้ามถอนกำลังเด็ดขาด แฉ เขมรเสริมทัพรุกรานไทยก่อน ซ่อมสะพาน-ถนนที่เอาเครื่องบินรบทิ้งบอมบ์เรียบร้อยแล้ว ชง “กองทัพ-กต.”ประท้วงทันที อัดบางพรรคหาเสียงสร้างวาทกรรม “ทหารมีไว้ทำไม”ดิสเครดิต ถาม “รัฐประหาร”ทุกครั้ง ฝ่ายการเมืองทำอะไรไว้ ทหารถึงต้องเข้ามายุ่ง!
วันที่ 6 ม.ค. 2569 นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา กล่าวถึงกรณีที่ทหารไทยถูกปืน ค. โจมตีเนิน 469 จนได้รับบาดเจ็บเมื่อช่วงเช้า ว่า เราพูดกันโดยตลอด ด้วยความวิตกกังวลว่ากัมพูชา เป็นประเทศที่ไม่ค่อยเคารพการทำกติกา สัญญา หรือลงนามหยุดยิง เราเตือนกันตลอดเวลาว่าให้กำลังในพื้นที่ ตั้งอยู่ในความระมัดระวัง ให้เสริมกำลัง อย่าถอนกำลังออกมาเด็ดขาด เพราะเราไม่รู้ว่ากัมพูชาจะตระบัดสัตย์หรือโจมตีเราอีกเมื่อไหร่
“กัมพูชามีทหารบ้าน ทหารของรัฐบาล เพราะฉะนั้นการควบคุมของเขาบางครั้งเราก็ทราบว่ามีปัญหาในการควบคุมกำลังพล และสิ่งหนึ่งที่เราติดตามมาโดยตลอด เราพบว่าหลังจากที่มีการตกลงที่มณฑลยูนนาน ประเทศจีน และลงนามหยุดยิง เราพบว่ามีการเคลื่อนกำลังพลของกัมพูชาในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 มาโดยตลอด ยังมีการเสริมกำลังเข้ามาในพื้นที่ของเขาและเรายังพบว่าหลังจากที่เราส่งเครื่องบินไปโจมตีตัดเส้นทางลำเลียงอาวุธ สะพาน และถนนต่างๆที่เป็นถนนสายยุทธศาสตร์ วันนี้เขาส่งเจ้าหน้าที่กองกำลังทหารมาซ่อมแซมถนนและสะพานที่เราโจมตีแล้ว กัมพูชายังมีการเตรียมการที่จะทำการสู้รบกับเรา ถึงแม้วันนี้ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ยังไม่มีการยิงกระสุนปืนเข้ามาในฝั่งไทย แต่เราก็พบความเคลื่อนไหวมาโดยตลอด” นายไชยยงค์ กล่าว
นายไชยยงค์ กล่าวต่อว่า ส่วนในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 กมธ.การทหารค่อนข้างจะห่วงใยมาก เพราะพื้นที่ที่ทหารไทยเข้าไปรุกคืบเอาคืนมาได้ ไม่ว่าจะเป็นบ้านหนองจาน บ้านหนองหญ้าแก้ว และอื่นๆ ที่กัมพูชาเข้ามายึดไว้ 40 ปี ลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่ราบ เพราะฉะนั้น ยึดครองได้ แต่หากถูกฝั่งกัมพูชาโจมตีด้วยอาวุธหนักเมื่อไหร่ การป้องกันตัวของเราก็จะยังเสียเปรียบอยู่ เพราะเป็นพื้นที่ราบเสียเป็นส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้น จะต้องมีการวางกำลังป้องกัน ทำคูเลต บังเกอร์ และมีความรอบคอบถ้าถูกโจมตีสามารถต่อสู้ได้โดยไม่ถอยกลับออกมา
“เมื่อเช้าเราก็ติดตามข่าว คาดว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ฝ่ายเราจะต้องมีการประท้วงในทันที หลังจากที่เกิดเหตุ ผมเข้าใจว่าทางกองทัพและกระทรวงการต่างประเทศต้องรีบดำเนินการ” นายไชยยงค์ กล่าว
เมื่อถามว่าฝั่งไทยเป็นสุภาพบุรุษเกินไปหรือไม่ นายไชยยงค์ กล่าวว่า ก่อนที่จะลงนามเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2568 เราได้เปิดยุทธการในการตอบโต้อย่างสมน้ำสมเนื้อแล้ว และเราสามารถยึดพื้นที่ของเราคืนมาแล้ว อยู่ที่ว่าวันนี้จะทำอย่างไรที่จะให้พื้นที่ที่เราครอบครองได้ตอนนี้อยู่ในความดูแลรักษาของเราตลอดเวลา ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้สามารถระบุได้ว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายรุกรานเราก่อน เราได้เปรียบในทางการทูตและการพูดคุยกับต่างประเทศ มหาอำนาจที่เข้ามาไกล่เกลี่ย
เมื่อถามว่าช่วงนี้สังคมมีการถกเถียงเรื่องทหารมีไว้ทำไม มีอะไรอยากฝากหรือไม่ นายไชยยงค์ กล่าวว่า ถ้าเรารู้เรื่องชายแดน ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากประเทศเพื่อนบ้าน เราจะรู้ว่าทหารมีหน้าที่ในการปกป้องอริราชศัตรู การพิทักษ์อธิปไตย การที่จะไม่ให้เราเสียหายเรื่องบูรณภาพแห่งดินแดน
“ผมคิดว่าเป็นวาทกรรมในการหาเสียงของพรรคการเมืองบางพรรค ที่ต้องการให้ประชาชนที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงมองกองทัพในภาพลบ ขณะนี้ผมคิดว่าประชาชนทั้งประเทศคงจะเข้าใจว่ากองทัพมีไว้ทำอะไร เพราะจริงๆ บทบาทของทหารไม่ได้มีไว้เพื่อป้องกันชายแดนนะครับ ทุกครั้งที่เกิดอุบัติภัยขึ้นมาในประเทศไทย ไม่ว่าจะน้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยธรรมชาติต่างๆ หน่วยงานที่มีความพร้อมที่สุดในการช่วยเหลือประชาชนคือทหาร เพราะทหารมีความสมบูรณ์ มีทุกอย่างในการช่วยปกป้องภัยพิบัติและอธิปไตยของประเทศ ทหารอาจจะมีจุดอ่อนอยู่เรื่องเดียวคือการปฏิวัติรัฐประหาร แต่เราต้องถามกลับไปว่าเหตุผลของการปฏิวัติรัฐประหารทุกครั้ง มีเหตุผลจากอะไร ที่ทำให้ทหารต้องออกมาฉีกรัฐธรรมนูญ ยึดอำนาจ การเมืองต้องถามตัวเองด้วย ว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้ทหารต้องเข้ามายุ่งกับการเมือง” นายไชยยงค์ กล่าว