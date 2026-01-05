ร่วมสนองพระราชดำริ กปร. จับมือภาคีเครือข่าย สร้างบ้านให้ราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติดินโคลนถล่ม

สำนักงาน กปร. จับมือภาคีเครือข่าย ร่วมสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างบ้านมอบให้ผู้ประสบภัยดินโคลนถล่ม จ.เชียงราย เพียง 3 เดือนเศษ ทุกอย่างแล้วเสร็จ พร้อมเดินหน้า ปลูกหญ้าแฝก จัดกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ ดิน และเส้นทางน้ำเพื่อป้องกันปัญหาระยะยาว ราษฎรปลื้มปิติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เปิดเผยในระหว่างเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ราษฎรบ้านหัวแม่คำ ตำบลแม่สลองใน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา ที่ประสบภัยพิบัติจากดินโคลนถล่ม เมื่อเดือนกันยายน 2567 เป็นเหตุให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎรเสียหาย สูญเสียขวัญและกำลังใจ ความทราบถึงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยพระเมตตาที่มีต่อราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติดินโคลนถล่มในพื้นที่บ้านแม่หัวคำ จึงมีพระราชดำริพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรผ่านสำนักงาน กปร. โดยให้พิจารณาจัดหาสถานที่ปลูกบ้านใหม่ที่ปลอดภัยจากดินโคลนถล่ม รวมทั้งแนวทางการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อลดการพังทลายของดินมาทับถมหมู่บ้านในอนาคต
“สำนักงาน กปร. ได้ประสานจังหวัดเชียงราย หน่วยงานเครือข่ายร่วมสนองพระราชดำริ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนงบประมาณในการสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของราษฎร รวมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่ายดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่บ้านหัวแม่คำ มีกรมป่าไม้ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน อำเภอแม่ฟ้าหลวง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมสนองพระราชดำริ ทำการก่อสร้างบ้านให้ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติดังกล่าวจนเสร็จสิ้นพร้อมเข้าพักอาศัย จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย นายจะปิ ลาหู่ นางสาวอาฉือมา จางจา นายปิยะ แซ่ลี และนางสาวอาหมี่ หมื่อโป๊ะ สามารถคลายทุกข์และบำรุงสุข ทั้งยังช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรบ้านแม่หัวคำ ได้กลับมาดำเนินชีวิตด้วยความปกติสุขต่อไป” นางสุพร ตรีนรินทร์ กล่าว
นายปิยะ แซ่ลี หนึ่งในผู้ประสบภัยเผยว่าบ้านของตนเป็นบ้านเก่าอยู่อาศัยมานาน ที่ผ่านมาเจอกับอุทกภัยหลายครั้งไม่เสียหาย แต่มาครั้งนี้บ้านเกิดการทรุดตัวหลายเมตรโดยเฉพาะที่ห้องครัวและห้องน้ำมีการทรุดตัวมาก ทางหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบแล้วบอกว่าบ้านมีความเสี่ยงอันตราย เลยตัดสินใจย้ายออกไปอยู่บ้านของพ่อแม่ก่อน ต่อมาทางการก็ได้มาสร้างบ้านให้ “น่ากลัวมากตอนที่ดินทรุดตัว มันค่อยๆ ทรุดแล้วขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รู้สึกทุกข์ใจมากกังวลถึงความไม่ปลอดภัย และทางโรงเรียน ตชด. ได้ทูลเกล้าถวายรายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทราบ พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ รู้สึกดีใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ไม่ทอดทิ้งประชาชนของพระองค์” นายปิยะ แซ่ลี กล่าว
นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ กปร. เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่า ที่อยู่อาศัยนั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต โดยเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2568 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ให้การสนับสนุนเงิน จำนวน 1,537,000 บาท ให้แก่ราษฎร จำนวน 4 ราย เพื่อดำเนินงานสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยทางจังหวัดเชียงรายได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามการดำเนินการก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของราษฎรบ้านหัวแม่คำ เพื่อสนองพระราชดำริ เพียง 3 เดือนเศษ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ภารกิจนี้จึงสำเร็จลุล่วงด้วยดี
“พิธีส่งมอบบ้านให้แก่ราษฎรในครั้งนี้จะเป็นภาพที่อยู่ในใจของราษฎรทุกหมู่เหล่าได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และตระหนักถึงความสามัคคีและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่มีให้กันและกัน ต่อจากนี้ก็จะร่วมกันบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ ดิน และน้ำ เช่น การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก ตลอดจนสร้างกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่บ้านแม่หัวคำ ให้มีความมั่นคงและยังยืนต่อไป” เลขาธิการ กปร. กล่าว