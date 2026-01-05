"หม่อมกรฯ" แคนดิเดตนายกฯ พปชร.ชูนโยบายสร้างกำแพงชายแดนไทย–ปราบโกง-ลดค่าครองชีพ

“ม.ล.กรกสิวัฒน์” แคนดิเดตนายกฯ พปชร.ชูนโยบาย มั่นคงสร้างกำแพงชายแดนไทย-กัมพูชา–ปราบโกง ลดภาระค่าครองชีพ ทั้งไฟฟ้า-ก๊าซหุงต้ม-น้ำมัน พร้อมจัดสรร ทรัพยากรธรรมชาติด้วยความเป็นธรรม ทำไทยทุกคนพ้นยากจน
วันที่ 5 มกราคม 2569 ที่วิลล่า เดอบัว ถนนเทพรักษ์ เขตบางเขน ดร.ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่ 2 พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงนโยบายสู้ศึกเลือกตั้ง69 ในด้านความมั่นคงของพรรคสามารถดำเนินการได้ทันที ทั้งการสร้างกำแพงชายแดน หมู่บ้านมั่นคง และการยกเลิก MOU 43 ซึ่งมีปัญหาด้านความชัดเจนและความเป็นธรรม
ดร.ม.ล.กรกสิวัฒน์ กล่าวต่อว่า พรรคจะเดินหน้าปราบปรามคอร์รัปชันและทุนสีเทาอย่างเด็ดขาด ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยผลักดันการใช้โทษอาญามาตรา 148 กับเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริต ซึ่งมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต พร้อมยึดทรัพย์สินทั้งหมดที่ได้จากการกระทำผิด
นอกจากนี้ จะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเครือข่าย รวมถึงผู้สั่งการ ผู้สนับสนุน ผู้ฟอกเงิน บัญชีม้า และผู้ปกปิดความผิดทั้งหมด พร้อมตัดเส้นทางการเงินผิดกฎหมาย เพิ่มความโปร่งใสภาครัฐ และปิดช่องโหว่การทุจริตเชิงระบบ รวมถึงการปิดตายขบวนการสแกมเมอร์ด้วยระบบไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ซึ่งสามารถดำเนินการได้โดยไม่เป็นภาระงบประมาณของประเทศ
ดร.ม.ล.กรกสิวัฒน์ ยังกล่าวถึงนโยบายลดภาระค่าครองชีพ ทั้งค่าไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม และน้ำมัน โดยตั้งเป้าคุมราคาน้ำมันไม่เกิน 29 บาทต่อลิตร ลดราคาก๊าซหุงต้ม 50 บาทต่อถัง และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนผลิตไฟฟ้าใช้เองจากพลังงานแสงอาทิตย์
อย่างไรก็ตาม มล.กรกสิวัฒน์ ได้กล่าวช่วงหนึ่ง บนเวที แถลงนโยบายพรรค ถึงความฝันส่วนตัว ที่จะทำให้พี่น้องคนไทยทุกคนหลุดพ้นจากความยากจน คือ การส่งมอบทรัพยากรธรรมชาติมูลค่ามหาศาลของประเทศด้วยความเป็นธรรม ซึ่งเป็นมรดกของแผ่นดินจากบรรพชน
“วันนี้ ผมและพรรคพลังประชารัฐ พร้อมแล้วจะทำสิ่งเหล่านี้ให้กับคนไทยทั้งประเทศ เพราะบ้านหลังนี้คือบ้านของเรา สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณ พรรคพลังประชารัฐ ผู้บริหารทุกท่าน ที่ให้ผมมายืนอยู่ ณ ที่แห่งนี้ ฝันเป็นความจริงไม่ได้เลย หากขาดการร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องประชาชนรวมทั้งชาติ”มล.กรกสิวัฒน์ กล่าว.