“ชัยชนะ” ยันชัด ปชป.ไม่เอาแลนด์บริดจ์ ย้ำการพัฒนาต้องถามคนในพื้นที่

“ชัยชนะ” ประกาศชัดยืนยันประชาธิปัตย์ไม่เอาโครงการแลนด์บริดจ์ ย้ำการพัฒนาพื้นที่ต้องถามคนในพื้นที่ พร้อมขอเสียงหนุน “มีศักดิ์” ผู้สมัคร สส.ชุมพร เขต 3
วันที่ 5 มกราคม 2569 ที่อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร นายชัยชนะ เดชเดโช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วย นายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้สมัคร สส.ชุมพร เขต 3 หมายเลข 5 พบพี่น้องประชาชนในอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เพื่อแนะนำตัวขอคะแนนเสียงสนับสนุน และร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ ซึ่งมีพี่น้องประชาชนเครือข่ายรักษ์พะโต๊ะ-เครือข่ายรักษ์ระนอง ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและยืนยันจุดยืนในการคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์ พร้อมกับมีการยื่นหนังสือถึงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้มีการประกาศแนวทางการพัฒนาภาคใต้ที่ยั่งยืน และขอให้บรรจุโครงการแลนด์บริดจ์และระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เป็นนโยบายของพรรคและของรัฐบาลในอนาคต
ขณะที่นายชัยชนะ ได้กล่าวยืนยันกับประชาชนที่ร่วมรับฟังและเครือข่ายรักษ์พะโต๊ะ-เครือข่ายรักษ์ระนอง ว่า พรรคประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วยกับโครงการแลนด์บริดจ์ ซึ่งวันนี้เราต้องพูดความจริงกันว่าแลนด์บริดจ์ ประชาชนได้อะไร รัฐบาลได้อะไร หรือรัฐบาลที่ผลักดันต้องการแค่เมกะโปรเจกต์เพื่อไปนำเสนอต่อนักลงทุน เพราะการจะพัฒนาอะไรต้องถามควาทเห็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วย และถ้ามีเรื่องนี้มีการเสนอเข้าสภาผู้แทนราษฎร หากตนและนายมีศักดิ์ ได้รับเลือกให้เป็น สส.จะร่วมกับ สส.ของพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนจะอภิปรายคัดค้านและไม่ยกมือสนับสนุนให้อย่างแน่นอน พร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่า หากไม่ต้องการให้โครงการแลนด์บริดจ์เกิดขึ้นต้องช่วยกันเลือกนายมีศักดิ์ และพรรคประชาธิปัตย์