“อภิสิทธิ์” ปลื้มคนกรุงดีใจที่กลับมา พร้อมฝากความหวังให้เข้ามาทำการเมืองสุจริต แนะ กกต.เร่งประชาสัมพันธ์บัตรเลือกตั้งกับบัตรทำประชามติ
วันที่ 5 ม.ค.2569 ที่กระทรวงการคลัง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยนายกรณ์ จาติกวาณิช ดร.การดี เลียวไพโรจน์ 3 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 27 ได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนตลาดนัดหลังกระทรวงการคลัง ได้รับความสนใจ จากแม่ค้า พ่อค้า และผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอย ขอถ่ายรูปกันอย่างคึกคัก
จากนั้นนายอภิสิทธิ์ ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่กรุงเทพฯ มา 2-3 วันฟีดแบ็กเป็นอย่างไรบ้างว่า ก็อบอุ่นดี หลายคนก็เอ่ยปากว่าดีใจที่ตนกลับมา และพรรคประชาธิปัตย์กลับมา ให้การต้อนรับอย่างดีแล้วก็สนับสนุนให้เราเข้าไปทำการเมืองสุจริต
นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า จริงๆ วันนี้ก็เป็นเรื่องของคนเกือบทุกเขต แทบจะบอกว่าทั่วประเทศก็ว่าได้ ทั้งผู้ที่ทำงานเป็นข้าราชการอยู่ในบริเวณนี้ ทั้งที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
เมื่อถามว่ามาถึงวันนี้ นโยบายยังเพิ่มเดิมอีกหรือว่าลงตัวแล้ว 27 นโยบาย นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า นโยบาย 27 ข้อที่คัดมาแล้ว แต่ความจริงๆ นโยบายทั้งหมดมีเป็น 100-200น่าจะเกินแล้ว จึงอยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามาติดตาม สามารถดูได้เดี๋ยวเราจะค่อยๆ ทยอยออกมาให้กับพี่น้องประชาชนให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายเลยว่าคุณเป็นใคร อยู่ที่ไหน จะได้อะไรจากนโยบายพรรคประชาธิปัตย์
เมื่อถามว่ามีการพูดคุยกับชาวบ้านเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งสีต่าง ๆในพื้นที่ด้วย นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ใช่ ที่ผ่านมา 2-3 วัน ขณะนี้มีความสับสนเรื่องบัตรเลือกตั้ง โดยเฉพาะ “ใบที่ 3” การทำประชามติ เนื่องจากข้อมูลเรื่องการลงคะแนนล่วงหน้าที่ยังไม่ชัดเจน ทำให้ประชาชนไม่แน่ใจเรื่องวันและเวลาในการไปใช้สิทธิ จึงขอฝากให้ กกต. เร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลบัตรสีต่างๆ ให้มากขึ้น เพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า จึงขอให้ประชาชนรีบดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิของตนเอง