ปชน.เปิดตัว “ดร.มุนินทร์“ อดีตคณบดีนิติฯ มธ.เป็นว่าที่ รมว.ยุติธรรม

พรรคประชาชนเปิดตัว “ดร.มุนินทร์ พงศาปาน“ อดีตคณบดีนิติศาสตร์ ม.ธรรมศษสตร์ เป็นว่าที่ รมว.ยุติธรรม หากชนะเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาล
วันที่ 5 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคประชาชน เปิดตัวทีมบริหารรัฐบาลประชาชนเป็นคนแรก ได้แก่ รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในกรณีพรรคประชาชนได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล หลังการเลือกตั้ง 8 ก.พ.2569 โดยมีนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ เป็นนายกรัฐมนตรี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคประชาชน ได้ปล่อยคลิปชื่อ The Professionals ทีมบริหารประชาชน EP1 โดยเปิดตัวว่าที่รัฐมนตรีของรัฐบาลพรรคประชาชนทุกวัน วันละคน ตั้งแต่วันที่ 5-15 ม.ค.2568 โดยในวันนี้ Episode 1 รศ.ดร.มุนินทร์ ให้สัมภาษณ์ว่า พร้อมที่จะเป็น รมว.ยุติธรรม และเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการมีส่วนร่วมที่จะขับเคลื่อนวาระที่อยากเห็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
“เป็นช่วงเวลาที่กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมถึงจุดที่ย่ำแย่ที่สุด หากย้อนไป 20-30 ปีตั้งแต่เป็นนักศึกษา เป็นอาจารย์กฎหมาย เป็นผู้บริหาร ผมคิดว่าเรากำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่วิกฤตที่สุดของกฎหมาย ของกระบวนการยุติธรรม ของหลักนิติรัฐ และหลักประชาธิปไตย”รศ.ดร.มุนินทร์ ระบุ
รศ.ดร.มุนินทร์ กล่าวว่า แน่นอนการสอน การพูด ในห้องเรียนก็จำเป็น การให้ความรู้แลกเปลี่ยนกับสังคมสาธารณะก็มีความจำเป็น แต่ผมคิดว่าการเมืองก็ต้องการคนที่พร้อมที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนในเรื่องการปฏิรูปกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม ให้พ้นจากสภาวะวิกฤตนี้ และถ้ามีโอกาสก็ยินดีที่จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สำหรับรศ.ดร.มุนินทร์ จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (LL.M.) จาก University of Cambridge และปริญญาเอก (Ph.D.) จาก University of Edinburgh สหราชอาณาจักร
นอกจากนี้ยังเคยเป็น Visiting Scholar ณ Max Planck Institute for Comparative and International Private Law ประเทศเยอรมนี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแพ่ง กฎหมายเปรียบเทียบ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข