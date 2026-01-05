กกต.สรุป 2 วันลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามตินอกเขต - นอกราชอาณาจักรแล้ว 620,476 คน

วันนี้(5 ม.ค.)สำนักงาน กกต. สรุปยอดจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตออกเสียงประชามติและนอกราชอาณาจักร ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 3-5 ม.ค.69 โดยจากการเปิดให้ลงทะเบียน 2 วันคือวันที่3-4ม.ค. มีผู้ขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามติรวม620,476 คน โดยเป็นผู้ขอใช้สิทธิ์
นอกเขตออกเสียง จำนวน 574,719คน และมีผู้ขอใช้สิทธิ์นอกราชอาณาจักรจำนวน45,757 คน โดยวันนี้(5ม.ค.)ถือเป็นสุดท้ายของการเปิดให้ลงทะเบียนโดยผู้ประสงค์จะใช้สิทธิ์ออกเสียงนอกเขตออกเสียงในวันที่ 8 ก.พ.ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันเลือกตั้ง ยังสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ได้ผ่านทั้ง 3 ช่องทาง คือ1.
ยื่นนายทะเบียนอำเภอ / นายทะเบียนท้องถิ่น หรือเอกอัครราชทูตหรือผู้ได้รับ มอบหมายก่อนเวลา 16.30 น.ของวันนี้
2.ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
3.ยื่นคำขอทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (เฉพาะนอกเขต - นอกราชอาณาจักร) ยื่นได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบจะปิดอัตโนมัติวันนี้ เวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทย