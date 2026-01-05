สถานทูตไทย กรุงวอร์ซอ พร้อมจัดเลือกตั้งและลงประชามตินอกราชอาณาจักรในโปแลนด์และยูเครน 25 ม.ค.นี้

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ พร้อมจัดการเลือกตั้ง และออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร สำหรับพลเมืองไทยผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่อาศัยในประเทศโปแลนด์และยูเครน ด้วยการลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตไทบ ณ กรุงวอร์ซอ โปแลนด์ ในวันที่ 25 ม.ค. 2569 ระหว่างเวลา 09.00น – 16.00 น. และเปิดให้ลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. และออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักรทางไปรษณีย์ โดยให้ส่งบัตรเลือกตั้งและบัตรประชามติ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ภายในวันที่ 28 ม.ค.