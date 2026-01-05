“ตรีนุช-หม่อมกรฯ” นำ พปชร.สู้ศึกเลือกตั้ง เปิด 3 เสาหลักชู 12 นโยบายเรือธง แก้ปากท้อง–เสริมความมั่นคง

“ตรีนุช–ม.ล.กรกสิวัฒน์” นำพลังประชารัฐ สู้ศึกเลือกตั้ง 69 เปิด 3 เสาหลัก ชู 12 นโยบายเรือธง แก้ปากท้อง–เสริมความมั่นคง อาทิ สร้างรั้วชายแดน ยกเลิก MOU43 บัตรประชารัฐ Extra ยันทุกนโยบายทำได้จริง
วันที่ 5 ม.ค.2569 ที่วิลล่า เดอบัว กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ จัดงานแถลงนโยบายพรรคอย่างเป็นทางการ โดยมี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง และ ดร.ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค เป็นผู้นำการแถลงนโยบาย
น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า พรรคพลังประชารัฐ กำหนดการทำงานภายใต้ 3 เสาหลัก คือ “มั่นคง ฟื้นฟู และดูแล” เพื่อตอบโจทย์ปัญหาปากท้อง ความมั่นคง และความเดือดร้อนของประชาชน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม โดยได้กำหนดนโยบายเรือธง 12 เรื่องหลัก ได้แก่
1. สร้างรั้ว เสริมราก ความมั่นคงชายแดน (สร้างกำแพงชายแดน – หมู่บ้านมั่นคง)
2. แผ่นดินเราต้องเอาคืน ยกเลิก MOU 43
3. ใครโกง ใครเทา เอาให้หนัก ปราบปรามคอร์รัปชันและทุนสีเทาอย่างเด็ดขาด
4. ไฟฟ้าประชารัฐ (โซลาร์เซลล์ชุมชน)
5. ชุมชนประชารัฐคนละครึ่ง (หมู่บ้านเงินล้าน)
6. เกษตรกรมั่งคั่ง (ปุ๋ยคนละครึ่ง – ขายได้ก่อนปลูก)
7. เสริมทุน สร้างโอกาส เพิ่มรายได้ให้ SME
8. คนไทยต้องมีงานทำ (แรงงานไทยไปตลาดโลก)
9. บัตรประชารัฐ Extra เพิ่มค่าทวีคูณ
10. ลดภาระค่าใช้จ่ายคนไทยทั้งประเทศ (ลดค่าไฟฟ้า ลดราคาก๊าซหุงต้ม ลดราคาน้ำมัน)
11. เรียนสั้น ทันยุค มีงานรอ
12. ประกันสังคมแก้หนี้
น.ส.ตรีนุช ยืนยันว่า ทุกนโยบายสามารถดำเนินการได้จริงและไม่เป็นภาระงบประมาณของประเทศ เนื่องจากพรรคได้เตรียมแหล่งที่มาของงบประมาณไว้แล้ว โดยหลายนโยบายเป็นการต่อยอดจากโครงการที่เคยดำเนินการและประสบความสำเร็จ เช่น บัตรประชารัฐ ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี คนที่ 1 พรรคพลังประชารัฐ กล่าวต่อว่า สำหรับบัตรประชารัฐ Extra จะเพิ่มเงินซื้อสินค้าจำเป็นจาก 300 บาท เป็น 700 บาทต่อเดือน พร้อมสวัสดิการด้านค่าเดินทาง ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าแก๊ส และเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ รวมถึงโครงการ “สูงวัยประชารัฐ” ที่ให้เงินช่วยเหลือแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ และโครงการ “มารดาประชารัฐ” ดูแลแม่และเด็กกลุ่มเปราะบางตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงอายุ 6 ปี
น.ส.ตรีนุช กล่าวอีกว่า พรรคยังเดินหน้าโครงการ “คนไทยต้องมีงานทำ” โดยมุ่งพัฒนาแรงงานฝีมือที่ตลาดโลกต้องการ ผ่านการอบรมทักษะด้านเกษตรสมัยใหม่ เทคโนโลยีขั้นสูง ดิจิทัล และโลจิสติกส์ เพื่อสร้างงานในปัจจุบันและยกระดับศักยภาพแรงงานไทยในระยะยาว