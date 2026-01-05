xs
"อนุทิน" เข้ากราบสมเด็จพระสังฆราชฯ ขอพรปีใหม่ ยิ้มแป้นเจอ "บิ๊กตู่" ให้กำลังใจทำงาน แนะแก้ชายแดนต้องอดทน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"อนุทิน" เข้ากราบสักการะสมเด็จพระสังฆราชฯ ขอพรปีใหม่ 2569 ยิ้มแป้นเจอ "บิ๊กตู่" ไถ่ถามสารทกข์สุกดิบ ใหเ้กำลังใจทำงาน พร้อมแนะแก้ปัญหาชายแดน ขอให้อดทนน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 ม.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมภริยา เดินทางมาที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อเข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2569

สมเด็จพระสังฆราชได้ประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับนายกรัฐมนตรี และข้าราชการประจำกระทรวงมหาดไทย ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ถวายพระพร สมเด็จพระสังฆราชฯ ให้ทรงมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญประชาชนและประเทศชาติ


ช่วงที่นายอนุทิน เดินทางมาที่วัดราชบพิธฯ เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี เดินทางมาด้วย และได้พบกัน


นายอนุทินได้ยกมือไหว้ พล.อ.ประยุทธ์ และได้มีการพูดคุยสอบถามสารทุกข์สุขดิบกัน ถามไถ่เรื่องสุขภาพ โดยบรรยากาศช่วงที่พูดคุยนายอนุทิน และ พล.อ.ประยุทธ์มีสีหน้ายิ้มแย้ม ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ยังได้ให้กำลังใจการทำงานกับนายอนุทิน พร้อมให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา และยังบอกให้อดทน

มีช่วงหนึ่งที่นายอนุทินเดินมาส่ง พล.อ.ประยุทธ์ นายอนุทินได้ส่งมือให้ พล.อ.ประยุทธ์จับลักษณะประคองขณะก้าวลงบันไดผ่านธรณีประตูวัด ก่อนที่ พล.อ.ประยุทธ์จะเดินทางกลับ







