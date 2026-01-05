“อนุทิน” เมินโพลสงขลาชี้ "มาร์ค" นำ แซว "นิพิฏฐ์" ปูดล็อกชื่อนายกฯ อักษร อ.คงเชียร์หัวหน้าพรรคตัวเอง

“อนุทิน” หวังการเลือกตั้ง สส.เรียบร้อย ภท.ปักธง กทม.สำเร็จ เมินนิด้าโพลชี้ “อภิสิทธิ์” นำที่สงขลา ยันภูมิใจไทยยึดโพลตัวเอง แซว "นิพิฏฐ์" โพสต์เรื่องล็อกเป้านายกฯ อักษร อ.คงเชียร์หัวหน้าพรรคตัวเอง
เมื่อเวลา 08.18 น. วันที่ 5 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงปีม้านี้รัฐบาลอยากจะผลักดันอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ว่า อยากทำให้การเลือกตั้งเรียบร้อยและให้นโยบายและข้อสั่งการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการมาบรรลุเป้าหมายโดยเร็วที่สุด
เมื่อถามว่าที่ผ่านมาการหาเสียงของแต่ละพรรคการเมืองโดยเฉพาะของพรรคภูมิใจไทยได้มีการพูดคุยบ้างหรือไม่ว่าเป็นอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ก็มีความพร้อม เพราะพรรคภูมิใจไทยเริ่มเตรียมการเลือกตั้ง ตั้งแต่ปีที่แล้ว ช่วงที่เรามีเวลาออกไปทำหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบเราก็ลงพื้นที่พบปะประชาชน
เมื่อถามว่าเมื่อวันที่ 4 ม.ค. นายเอกนัฎ พร้อมพันธุ์ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะผู้รับผิดชอบการเลือกตั้งพื้นที่ กทม. ระบุว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์นายอนุทินลงพื้นที่ หาเสียง กทม. นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่เซอร์ไพรส์หรอก ไม่ใช่นายกฯลงพื้นที่ แต่เป็นหัวหน้าพรรคลงพื้นที่ ซึ่งหัวหน้าพรรคต้องลงพื้นที่ให้กับผู้สมัคร สส.ของพรรคให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่แล้ว
เมื่อถามว่านายเอกนัฎลงพื้นที่มีประชาชนทวงเงิน 2,400 บาทในโครงการคนละครึ่งพลัส นายอนุทิน กล่าวว่า ก็เป็นโครงการและเป็นนโยบายที่ชัดเจนของพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้ว ในวันที่แถลงนโยบาย นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ได้แสดงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ที่จะผลักดันโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 ให้เป็นนโยบายหลักของพรรคภูมิใจไทย
เมื่อถามย้ำว่าเราคาดหวังในพื้นที่กรุงเทพฯ ต้องมี สส.ของพรรคภูมิใจไทย ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ส่งลงที่ไหนก็คาดหวังทุกที่แหละครับ เป็นสิ่งที่ผู้สมัครทุกคนของพรรคสร้างความมั่นใจ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุด
เมื่อถามว่า ผลสำรวจนิด้าโพลพบว่าในพื้นที่จังหวัดสงขลา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และแคนดิเดตนายกฯ มีคะแนนนำนายอนุทิน นายอนุทิน กล่าวว่า เรื่องโพลพูดกับพรรคภูมิใจไทยบางทีต้องยอมรับว่าพวกเราทำงานกัน พร้อมหันไปทางนายสุชาติ ชมกลิ่น ผู้สมัคร สส.ชลบุรี เขต 1 ก่อนกล่าวว่า ถามนายสุชาติสิ ท่านเคยรู้จักโพลของท่านไหมที่ชลบุรี ต่างคนต่างมีวิธีการทำงาน พรรคภูมิใจไทย 0.6 -0.7 เปอร์เซ็นต์ มาโดยตลอด สมัยปี 62-66 และตั้งแต่ขึ้นมา 5 เปอร์เซ็นต์ก็ดีใจแล้ว ตอนนี้เป็น 10 กว่าเปอร์เซ็นต์ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์ ก็ยิ่งดีใจใหญ่ แต่ว่าไม่ได้มีผลต่อการทำงานว่าพอโพลดีแล้วเราจะลดสปีดลง ไม่ใช่ โพลตัวเองเคยพูดมาตลอด พรรคภูมิใจไทยถือโพลตัวเอง เมื่อถามว่าผลโพลที่ออกมาเป็นผลพวงจากการแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่หาดใหญ่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ทราบครับ
เมื่อถามว่า มองกระแสข่าวว่ามีการล็อกนายกฯ ไว้แล้วในการเลือกตั้งครั้งนี้ นายอนุทิน กล่าวว่า เมื่อกี้เพิ่งบอกว่าอย่าพูดกระแส กระแสมันไม่นิ่ง กระแสแปลว่าใหลไปเรื่อยๆ เอาอะไรที่มันนิ่งๆ ดีกว่า เมื่อถามว่ามีนักวิชาการออกมาระบุว่ามีการล็อกเป้านายกฯและตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ล่วงหน้า นายอนุทิน กล่าวว่า นักวิชาการก็ต้องวิเคราะห์ตามข้อมูลที่เขามี
เมื่อถามอีกว่า นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ก็โพสต์เฟซบุ๊กด้วยว่า มีพ่อค้างูเห่า รองเลขาธิการนายกฯ คนหนึ่ง บอกผู้สมัคร สส.พรรคประชาธิปัตย์ว่าหากชนะเลือกตั้งขอให้เลือก อ. เป็นนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน กล่าวว่า อ. ก็มีหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ก่อนยิ้มและหัวเราะ พร้อมกล่าวว่า เขาก็ต้องเชียร์หัวหน้าเขาสิ ก่อนพูดติดตลกว่า “อภิทิน”