“กิตติธัช“ลงพื้นที่ตลาดนัดโพธิกิจ จ.ตราด ย้ำ จุดยืนคนจริง ไม่ทิ้งประชาชน ขอโอกาสชาวตราดเข้าสภาฯลุยแก้ปัญหาพื้นที่

วันนี้( 5 ม.ค.)นายกิตติธัช ไชยอรรถ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตราด เขต 1 เบอร์ 4 พรรคกล้าธรรม ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนที่ตลาดนัดโพธิกิจ พร้อมปราศรัยและแจกบัตรแนะนำตัว โดยได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยนายกิตติธัช ย้ำจุดยืนการทำงานทางการเมืองว่า เป็นคนจริง ไม่ทิ้งประชาชน ไม่หนีพื้นที่ และพร้อมยืนเคียงข้างชาวบ้านในทุกสถานการณ์ โดยยึดหลัก ทำมากกว่าพูด เพื่อให้เกิดผลงานที่จับต้องได้อย่างแท้จริง
“ผมในฐานะลูกหลานคนตราด เข้าใจปัญหาและความต้องการของคนในพื้นที่เป็นอย่างดี และหากได้รับความไว้วางใจจากประชาชน จะผลักดันการพัฒนาจังหวัดตราดอย่างรอบด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจฐานราก คุณภาพชีวิต และโอกาสของคนทุกกลุ่ม โดยให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่รับฟังเสียงประชาชนเป็นหัวใจหลักของการทำงาน”