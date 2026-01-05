“พรรคอนาคตไทย” เปิดตัวผู้สมัครคึกคัก ชี้ทำงานจริงดูแลพื้นที่รู้ปัญหาดีกว่า 20 ปี ประกาศ "ส่วนรวมมาก่อน" พร้อมรับใช้ประชาชน อ้อน คนไทยไว้ใจเลือกเบอร์ 15 เข้าสภา
วันที่ 4 ม.ค.69 ที่อาคารเรียนรู้ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรยาสูบ เขตบางนา พรรคอนาคตไทยจัดกิจกรรมเปิดตัวผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.)ของพรรค นำโดยนายประวัติ เทียนขุนทด หัวหน้าพรรคอนาคตไทย ผู้สมัครสส.แบบบัญชีรายชื่อหมายเลข 15 พร้อม ผู้สมัครสส.แบบแบ่งเขต ประกอบด้วย ว่าที่ร้อยตรี เทวิน พิมพ์พันธุ์ เบอร์ 11 เขตสายไหม(ยกเว้นแขวงออเงิน) /นายเวโรฒ มาตยศิริ (โจ) เบอร์ 12 เขตประเวศ (ยกเว้น แขวงหนองบอน) และเขตสะพานสูง (เฉพาะ แขวงทับช้าง) /นายอนุวัตร เมืองมัจฉา (มรรค) เบอร์ 5 เขตพระโขนง,บางนา / นายวิชิต วราศิริกุล(กอล์ฟ) เบอร์ 11 เขตทุ่งครุ,ราษฎร์บูรณะ(ยกเว้นแขวงบางปะกอก) และ นางสาวฉันทนา พุ่มพฤกษ์ (ต๋อย) เบอร์ 6 ผู้สมัคร สส.จังหวัดพิษณุโลก พรรคอนาคตไทย
หัวหน้าพรรคอนาคตไทย กล่าวว่า พรรคอนาคตไทย “พรรคอนาคตไทย ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาตลอดกว่า 20 ปี รู้ปัญหาดีว่าจุดไหนต้องรับการแก้ไข วันนี้นโยบายหลักของพรรค เน้นลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มสวัสดิการให้พี่น้องประชาชนทุกด้าน โดยเฉพาะเรื่อง สุขภาพดี มีเงินคืน และกองทุนการศึกษาต่อสำหรับคนทำงาน ปฏิรูประบบส่งเสริมการลงทุนเพื่อยกระดับSMEไทย / บ้านหลังแรกดอกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา /ปฏิรูประบบภาษี หวยใบเสร็จ
“มั่นใจ นโยบายทั้งหมด จะส่งผลดีต่อ คุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนแน่นอน”นายประวัติ ย้ำ