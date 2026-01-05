"ศุภชัย" จวก "เท่าพิภพ" พูดมั่วบุรีรัมย์เคยเปลี่ยนตัวผู้สมัคร จี้ขอโทษ ซัดกลับ ปชน.ไม่เทาแต่ดำ

"ศุภชัย" โต้ "เท่าพิภพ" ให้ข้อมูลเท็จอ้างบุรีรัมย์เคยเปลี่ยนตัวผู้สมัคร ลั่นต้องออกมาขอโทษ ซัดผู้สมัคร ปชน.ไม่ใช่เทาแต่คือดำ
วันที่ 5 มกราคม 2569 นายศุภชัย ใจสมุทร ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ แกนนำพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีพรรคประชาชนส่งนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ลงสมัคร สส.เขตเลือกตั้งที่ 33 แทนนายบุญฤทธิ์ เลารุ่งโรจน์ อดีตผู้สมัคร ที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งใช้สโลแกน “มีเราไม่มีเทา” และพบเงินหมุนเวียนในบริษัทหลักหมื่นล้านบาท ทำให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์การคัดเลือกผู้สมัครที่มีการกระเช่นนี้มาลงสมัคร ซึ่งการถูกจับในข้อหาเช่นนี้ ไม่น่าจะเรียกว่าเทา แต่เป็นดำอย่างชัดเจน
นายศุภชัย กล่าวว่า เมื่อนายเท่าพิภพลงสมัคร และมีพรรคการเมืองบางพรรคยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง คัดค้านและขอให้เพิกถอนการรับสมัคร อย่างไรก็ตามนายทวิภพออกมาระบุว่ามีสิทธิ์สมัคร และ กกต.ได้รับสมัครแล้ว กรณีการเปลี่ยนตัวผู้สมัครเคยมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์มาก่อน แต่เมื่อมีการตรวจสอบพบว่า พรรคภูมิใจไทยไม่เคยมีการเปลี่ยนตัวผู้สมัคร ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งปี 2566 หรือการเลือกตั้งครั้งนี้ รวมทั้งพาดพิงไปถึงนายเนวิน ชิดชอบ ซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดตัวผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทย และพรรคก็ไม่เคยมีการเปลี่ยนตัวผู้สมัคร จึงต้องชี้แจงให้นายเท่าพิภพทราบ
"ถ้าทราบข้อเท็จจริงแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการที่จะต้องออกมาขอโทษน่าจะเป็นสิ่งที่ดี และที่คุณเท่าพิภพ พูดว่ามันมีเรื่องของข้อมูลที่ผิด กรณีนี้เขาเรียกว่า False Information หรือ Fake Information มันเป็นข้อมูลเท็จ หรือข้อมูลปลอม อันเป็นการใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทย" นายศุภชัยกล่าว