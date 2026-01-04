xs
"ยศชนัน" นำทีมเพื่อไทยลงคลองเตย รับข้อเสนอสร้างบ้านเพื่อคนจน "สุริยะ"ยันทำได้แน่หากได้เป็นรัฐบาล

‘ยศชนัน’ ควง ‘สุริยะ’ พร้อมทีมเพื่อไทย ลงคลองเตยรับฟังปัญหา ด้านชาวบ้านเสนอขอดันนโยบายบ้านเพื่อคนคลองเตย ขณะที่ ‘สุริยะ’ รับลูกหากเพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาลสามารถทำได้จริง ด้านชาวบ้านอวยพร ‘ยศชนัน’ ขอให้สำเร็จ แซวดังไว ดูทุกวันติดตามตั้งแต่สมัย ‘ทักษิณ’

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 4 ม.ค. ที่มูลนิธิดวงประทีป เขตคลองเตย นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการเลือกตั้ง และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายจักรพงษ์ แสงมณี ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ น.ส.ธีราภา ไพโรจน์กุล ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ นายประเมศฐ์ พิชญ์พันธ์เดชา ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ นายฐิติพงศ์ เขียวไพศาล ที่ปรึกษารองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และนายพีรวิชญ์ ขันติศุข ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ลงพื้นที่ช่วยน.ส.บุณยกร ดำรงรัตน์ ผู้สมัครสส.กทม. เขต 4 หาเสียง และรับฟังปัญหาจากชาวบ้านในพื้นที่
โดยเมื่อนายยศชนันเดินทางมาถึง ได้เดินทักทายกับประชาชนที่มาให้การต้อนรับ และรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน ช่วงหนึ่งมีการขึ้นสไลด์​ฉายภาพถึงแนวทางการเวนคืนที่ดิน​ สอดรับกับนโยบายเอ็นเตอร์เทน​เมนต์​คอมเพล็กซ์​ ซึ่งอาจใช้คลองเตยเป็นสถานที่​ตั้ง แต่ท้ายที่สุดก็ถูกพับไปแล้ว​ พร้อมเสนอข้อเสนอแบ่งที่ดิน​ 20% ของท่าเรือคลองเตย​ จากการศึกษาใน​ 3 รูปแบบในการทำชุมชนสร้างใหม่​ พร้อมระบุว่า หากพรรคเพื่อไทยได้รับความไว้วางใจให้จัดตั้งรัฐบาล​ ขอให้แบ่งที่ดินของการท่าเรือมาสร้างเมืองใหม่ให้คนจน​ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้อย่างชัดเจน รวมถึงการต่อสู้เรื่องที่อยู่อาศัยของชาวคลองเตยที่มีมาอย่างยาวนาน เพราะเวลาคือโอกาสที่จะเห็นว่าประเทศไทยเสียเวลาเรื่องความขัดแย้งกับการพัฒนามาอย่างยาวนาน และเรื่องที่อยู่อาศัยลูกหลานก็จะเสียอนาคตไปด้วย

ด้านตัวแทนชาวบ้าน​ กล่าวอีกว่า พรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญกับประชาชนชาวรากหญ้ามากที่สุด​ เช่น โครงการบ้านเอื้ออาทร​ และโครงการบ้านเพื่อคนไทย​ ที่ต้องยอมรับไอเดียในการใช้ที่ดินการรถไฟมาสร้าง​ ถือเป็นโครงการที่ดีที่สุด​ หลังจากนี้จะเป็นโจทย์ของพรรคเพื่อไทยว่าทำอย่างไรก็ได้ให้นำโครงการ “บ้านเพื่อคนคลองเตย” เข้าไปบรรจุในนโยบายของรัฐบาล เพราะคนคลองเตย อยากมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง เราไม่ได้แบมือขอ แต่มีแผนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย โดยรัฐบาลไม่ต้องออกเงินสักบาท เพียงแต่ขอแบ่งปัน 20% ของที่ดินทั้งหมดมาพัฒนาตนเอง

ขณะที่ปัญหาด้านการสาธารณสุข​ ตัวแทนชาวบ้านสะท้อนว่า อยากให้มีศูนย์ล้างไตในคลองเตย​ หรือสนับสนุนเครื่องมือล้างไตในพื้นที่​ รวมถึงการขยายโรงพยาบาล​ และสร้างศูนย์กายภาพ​ แม้ว่าจะมีประชาชนอาศัยในพื้นที่จำนวนมาก แต่กลับไม่มีบริการรถขนส่งสาธารณะ​ และคาดว่า รัฐบาลที่มาจากพรรคนี้จะช่วยให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น​

ส่วนปัญหาด้านการศึกษา​ ตัวแทนชาวบ้านสะท้อนว่า ในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กกลุ่มเปราะบาง ชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ แต่การศึกษาก็จำเป็น ฉะนั้น จึงควรมีโรงเรียนอาชีวะในพื้นที่​ เนื่องจากกว่าร้อยละ​ 80 เด็กส่วนใหญ่เรียนสายอาชีพ และเชื่อว่า การศึกษาจะสามารถนำพาชีวิตไปสู่อนาคตได้​ พรรคเพื่อไทยอย่างไรหัวใจก็คือประชาชน ขณะเดียวกันที่หลายคนบอกว่าการเมืองกินไม่ได้​ แต่ตนคิดว่าตั้งแต่ 20 ปีที่​ผ่าน​มา ในปี​ 2547 การเมืองนั้นกินได้คือตั้งแต่มีนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคในตอนนั้น ตนจึงเข้าใจ
สำหรับปัญหาด้านการเดินทาง ตัวแทนชาวบ้านสะท้อนว่า รถเมล์อยู่ดีคืนดีสาย 72 ก็หายไป ไม่เคยแจ้งประชาชนว่าจะไม่วิ่ง ทำให้ประชาชนลำบาก อยากให้เอารถเมล์สาย 72 กลับมาได้หรือไม่


ด้านนายสุริยะ​ กล่าวว่า​ ตั้งแต่มาเป็นรมว.คมนาคม ได้ให้นางมนพร​ เจริญ​ศรี​ ผู้สมัคร สส.นครพนม ในฐานะอดีตรมช.คมนาคม เข้ามาดูแล ซึ่งมี 3 เรื่องที่ทางประชาชนเสนอมา​ เรื่องที่อยู่อาศัยตนคิดว่าข้อเสนอต่างๆ อยากให้เอกชนมาก่อสร้าง เรื่องนี้หากพรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ตนยืนยันว่า จะทำให้เป็นจริง​ ส่วนเรื่องการรักษาพยาบาล ทุกคนคงทราบดีอยู่แล้วว่าพรรคเพื่อไทยตั้งแต่เริ่มทำ 30 บาทรักษาทุกโรค ต้องรักษาได้ทุกที่​ เพื่อให้นโยบายเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วประเทศ

นายสุริยะ กล่าวต่อว่า สำหรับข้อเสนอแนะในการสร้างศูนย์กายภาพ หรือศูนย์ล้างไต​ ตนคิดว่าหากได้รับการเลือกตั้งเข้ามาพร้อมทำทันที​ ขณะที่เรื่องที่อยู่อาศัย บ้านเพื่อคนไทย เมื่อเป็นคนไทยก็ต้องมาสนองโครงการบ้านเพื่อคนไทย และความเป็นไปได้​ แต่ที่ผ่านมาเรามีการทำที่อยู่อาศัยตามเส้นทางรถไฟ แต่ในเมื่อชาวคลองเตยไม่มีที่อาศัย ก็จะสามารถดัดแปลงทำโครงการนี้ ส่วนเรื่องการเดินทาง เห็นป้ายหาเสียงรถไฟฟ้า 20 บาท​ รถเมล์ติดแอร์ 10 บาท​ หรือไม่​ ต่อไปนี้เราจะมีรถเมล์ติดแอร์ ส่งไปถึงรถไฟฟ้า ซึ่งจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย เรื่องที่สำคัญที่สุด พรรคเพื่อไทยได้มีการพูดคุยกัน และจะทำให้คนไทยหายจน หากประกาศออกมาก็เชื่อว่า ประชาชนชาวคลองเตยจะปรบมือให้กับพรรคเพื่อไทยอย่างแน่นอน
โดยนาย​ยศชนัน กล่าวว่า​ พรรคเพื่อไทยหัวใจประชาชน อย่างไรก็ต้องทำให้อยู่แล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่ 2​ เรื่อง​คือ​ การศึกษาและสาธารณสุข ซึ่งเรารับไว้ทั้งหมด​ ทั้งนี้นอกจากเรื่องโรคไตแล้ว จะมีเรื่องโรคหัวใจและมะเร็งด้วย บางคนเป็นผู้ป่วยติดเตียงบางคนต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียง ขอให้รอนิด วันที่ 8 ม.ค.นี้ ตนจะเปิดนโยบาย ขอให้จองที่แถวหน้าได้เลย ตนจะเป็นคนประกาศเอง

ขณะที่เรื่องการศึกษา จะทำโครงการส่งเสริมอาชีวศึกษา ที่จะต้องไประดับโลกให้ได้และกลับมาสร้างอาชีพให้กับคนไทย ซึ่งมีหลายแนวทางที่จะทำได้ แต่สิ่งสำคัญที่จะพยายามเน้นย้ำคือการเข้าถึงของเอไอ หลายคนอาจ มองว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่เราจะพยายามทำให้คนไทย 1 ใน 3 สามารถเข้าถึงได้ โดยเน้นไปที่การสอนให้ใช้เป็นผ่านฐานข้อมูลของรัฐบาล​ และหากไม่มีความรู้ในเรื่องนี้อาจโดนคนอื่นหลอก จึงจำเป็นต้องให้ทุกคนเข้าถึงให้ได้มากที่สุด คู่ขนานไปกับการศึกษาที่ดี เด็กไทยอยากเรียนต้องได้เรียน และเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ตนต้องเดินออกมาจากรั้วมหาวิทยาลัยและมาทำในเรื่องนี้ เพราะอยู่ในจิตวิญญาณ
“สิ่งที่สำคัญที่สุดคือนโยบาย ใครก็เขียนได้ แต่จะมีสักกี่คนที่เคยทำนโยบายให้สำเร็จ และหลายคนนั่งอยู่ตรงนี้แล้ว วันนี้พร้อมทันที หากพรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล สาย 72 มาแน่ไม่ต้องห่วง ไม่ว่าจะเกิดที่ไหน หรืออยู่ที่ไหน วันนี้พรรคเพื่อไทยเราส่งผู้สมัครครบ บวกลบนิดหน่อย และขอฝาก น.ส.บุณยกรด้วย หากเราอยากให้ชีวิตคนไทยกินดีอยู่ดีไม่ว่าจะคนเด็ก คนแก่คนชรา ก็ต้องเท่าเทียมกัน เรามีเวลา 1 เดือน​ เลือกตั้งพรุ่งนี้เราก็พร้อม​ทำงานทันที​ หากเห็นผู้สมัครท่านไหนใส่เสื้อแบบนี้สามารถฝากชีวิต ฝากอนาคตได้​ ขออย่างเดียว 8 ก.พ. อย่าประมาทเลือกทั้งคนทั้งพรรค” นายยศชนัน กล่าว

จากนั้นนายยศชนัน และคณะได้เดินลงพื้นที่ขอคะแนนเสียงภายในชุมชน โดยช่วงหนึ่งนายยศชนัน ได้แวะทักชาวบ้านที่นั่งปอกมะละกอเตรียมตำส้มตำอยู่หน้าบ้าน โดยชาวบ้านได้กล่าวอวยพรขอให้โชคดี ติดตามตั้งแต่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ก่อนจะแซวนายยศชนันว่า ดังไวเลย เพราะดูทุกวัน จนคนที่บ้านแซวว่าไม่มีอะไรดูแล้วหรือ ขอให้สำเร็จ ด้านนายยศชนัน กล่าวว่า วันนี้มารับฟังปัญหาทั้งเรื่องที่อยู่อาศัย สาธารณสุขและคมนาคม ก่อนฝากผู้สมัคร ให้เลือกทั้งคนและพรรค
นอกจากนี้ยังมี 2 ตายายแฟนคลับพรรคเพื่อไทย สวมเสื้อโลโก้ตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทย โดยนายยศนัน ได้ติดกระดุมเสื้อให้กับคุณตาที่กำลังสวมเสื้อ พร้อมกับกล่าวว่า ตนมีกิน มีใช้ เพราะนายทักษิณ บ้านตนมี 6 คนยกให้ทั้งพรรคเลย ตนรักทักษิณมากเลย ก่อนที่ตาจะถามว่า นายทักษิณอยู่พรรคไหน ทำให้นายยศชนันตอบแบบเขินๆ “แกอยู่พรรคนี้แหล่ะครับ แต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้ว”

