’ยศชนัน‘ ยิ้มรับ ไม่ติดโผตัวเต็งนายกฯ นิด้าโพล พร้อมรับฟังทุกความเห็น แย้มเปิดนโยบายเพื่อไทยก๊อกสอง 8 ม.ค. เติมเต็มประชาชน

’ยศชนัน‘ ยิ้มรับ ไม่ติดโผตัวเต็งนายกฯ นิด้าโพล บอก น้อมรับทุกความคิดเห็น ยังอุบนโยบายก๊อกสอง แต่แย้มเติมเต็ม ปชช.หลังลงพื้นที่ ไม่หวั่นกระแสชาตินิยมกลบนโยบาย
เมื่อเวลา 17.25 น. วันที่ 4 มกราคม ที่ชุมชนคลองเตย นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมเปิดตัวนโยบายรอบสองในวันที่ 8 มกราคมนี้ว่า จะเป็นการเปิดนโยบายหลังจากการลงพื้นที่ ซึ่งคาดว่าน่าจะเติมเต็มในหลายอย่าง รับรองว่าเป็นการดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง
เมื่อถามว่า ทำไมจึงเลือกเป็นวันที่ 8 มกราคม ซึ่งเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนการเลือกตั้ง นายยศชนัน กล่าวว่า ไม่ได้ขนาดนั้น แต่เวลาที่หลังจากลงพื้นที่ โดยแกนนำจากกระจายกันลงพื้นที่แต่ละภาค เป็นแนวทางที่วางไว้ก่อนหน้านี้
ส่วนกังวลหรือไม่ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เปิดนโยบายไล่เลี่ยกับพรรค นายยศชนัน กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่กังวลและเป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรคอยู่แล้ว แต่สิ่งที่เรามองไปข้างหน้า ระหว่างการลงพื้นที่ต้องดูว่าเรายังขาดอะไรจึงเพิ่มเติมนโยบายเพื่อให้เติมเต็มกับประชาชน ซึ่งจะเป็นนโยบายที่ใช้ได้กับทั้งกรุงเทพฯ และพื้นที่ต่างๆ
เมื่อถามว่า กระแสชาตินิยมจากกลบนโยบายที่กำลังจะนำเสนอต่อประชาชนหรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่มีปัญหา เพราะวันนี้มีปัญหาหลายอย่างที่หน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องให้การสนับสนุน ฉะนั้น การมองนโยบายของประชาชนจึงเป็นสิ่งสำคัญ ส่วนผลสำรวจที่ออกมาว่าจะเป็นใครหรือไม่เป็น ตนมองว่าเร็วเกินไป เพราะยังมีเวลาอีกหนึ่งเดือนที่จะพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่า นโยบายสามารถส่งออกถึงมือประชาชนได้อย่างแท้จริง
ถามย้ำว่า ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนชาวสงขลาของนิดาโพล ซึ่งพรรคเพื่อไทยไม่ติดโผ ทั้งคะแนนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และพื้นที่จะมีการปรับกลยุทธ์อย่างไร นายยศชนัน กล่าวว่า จะต้องทำงานให้มากขึ้น ถือเป็นสิทธิ์ของประชาชน สิ่งใดที่โพลออกมาก็น้อมรับ และพร้อมที่จะปรับปรุง ซึ่งมีอีกหลายโพลที่ออกมาขนานกัน เราก็มีคะแนนนำ ถือเป็นสิ่งที่เป็นกำลังใจให้เรา
ถามต่อว่า มีประชาชนออกมาระบุว่านายยศชนันดังไว ในการลงพื้นที่วันนี้พอใจหรือไม่ นายยศชนัน ยิ้มรับก่อนกล่าวว่า ตนดีใจ ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ตนคนเดียว ผู้สมัครก็ลงรายละเอียดต่างๆ การลงพื้นที่ในลักษณะการเสริมแรงกันเช่นนี้ ก็ดีใจที่ประชาชนให้การตอบสนองที่ดีและทุกคนจำเราได้ ทำให้มีกำลังใจและมั่นใจมากยิ่งขึ้น