“ดร.เจษฎ์” ซัดสหรัฐฯ สองมาตรฐาน บอกไทยหยุดยิงกับกัมพูชา แต่กลับบุกเวเนซุเอลา

“ดร.เจษฎ์” ตั้งคำถามสหรัฐ อยากได้สันติภาพหรือรุกรานไปทั่วโลก หลังเรียกร้องไทยหยุดยิงกัมพูชา แต่เปิดปฏิบัติการบุกเวเนซุเอลาจับผู้นำประเทศ ชี้ ต้องประกาศนโยบายให้ชัด
วันนี้ (4 มกราคม 2569) รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครักชาติ ให้สัมภาษณ์สองภาษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ถึงกรณีสถานการณ์ร้อนล่าสุดที่สหรัฐอเมริกาเปิดปฏิบัติการบุกจับกุมประธานาธิบดีนิโกลัส มาดูโร พร้อมภรรยา แล้วนำตัวออกนอกประเทศไปยังสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนที่ผ่านมา โดยได้ตั้งข้อสงสัยต่อท่าทีของสหรัฐอเมริกา หลังออกมาเรียกร้องให้ไทย หยุดยิง แสวงหาสันติภาพ เลิกแล้วต่อกัน อย่ามีการปะทะกันอีก และ หันกลับมาพูดคุยทำความเข้าใจกัน ต่อกรณีการปะทะกันตามแนวชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา
รศ.ดร.เจษฎ์ ระบุว่า ทั้งที่ในความเป็นจริงความเป็นปฏิปักษ์นั้นยังมีอยู่จากฝั่งกัมพูชา และยังมีการรุกรานอย่างต่อเนื่อง โดยทำสงครามในลักษณะที่เรียกว่าสงครามลูกผสม มีทั้งการรุกรานทางกายภาพ การปลุกปั่น และการสร้างข่าวเท็จข่าวลวงนำเสนอไปทั่วโลก แต่สหรัฐอเมริกากลับบอกให้ “พวกคุณต้องหยุด” โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งไทย ทั้งที่ไทยไม่เคยเป็นคนเริ่มก่อน และสิ่งที่ไทยทำมาตลอดคือการป้องกันตัว
รศ.ดร.เจษฎ์ กล่าวว่า ในขณะเดียวกันหากเป็นกรณีสหรัฐอเมริกา หากมีใครกระทบกระทั่งหรือทำอะไรต่อสหรัฐอเมริกาแม้เพียงเล็กน้อย สหรัฐมักแสดงท่าทีแข็งกร้าวบอกว่าจะเอาให้ตายเลย พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตต่อเหตุการณ์ที่สหรัฐอเมริกาบุกข้ามแดนไปจับตัวประธานาธิบดีนิโกลัส มาดูโร พร้อมภรรยาถึงประเทศเวเนซุเอลา ทำให้ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่านโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์ หรือนโยบายของสหรัฐอเมริกาคืออะไร พร้อมตั้งคำถาม “ตกลงสหรัฐอเมริกาต้องการสร้างสันติภาพในโลก หรือรุกรานคนไปทั่วโลก?”
รศ.ดร.เจษฎ์ ระบุว่า สหรัฐต้องบอกนโยบายให้ชัดเจนว่า หากต้องการให้ประเทศอย่างไทยให้ความร่วมมือกับสหรัฐ หรือสหรัฐอยากให้ความร่วมมือกับประเทศอย่างไทยนั้นคืออะไรกันแน่ โดยเฉพาะในเรื่องที่สหรัฐบอกว่าจะสร้างสันติภาพในแต่ละประเทศ สร้างสันติภาพในภูมิภาค และสร้างสันติภาพในโลก
หากสหรัฐยังไม่มีความชัดเจนแบบนี้ ความร่วมมือก็เกิดขึ้นยาก และสหรัฐยังไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีที่จะมาบอกประเทศนั้นทำแบบนี้ ประเทศนี้ทำแบบนั้น เพราะตัวอย่างที่ดี ย่อมมีค่ากว่าการที่พูดเฉย ๆ