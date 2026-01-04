สรุป 15 วันลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า-นอกราชอาณาจักรแล้ว 1,264,103 คน

กกต.สรุป 15 วัน ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า - นอกราชอาณาจักร คนลงทะเบียน 1,264,103 คน
วันนี้(4 ม.ค.)สำนักงาน กกต. สรุปยอดจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร รวม 15 วันของการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค.68-3ม.ค.69 รวมจำนวน 1,264,103 คน พบว่ามีผู้ขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง จำนวน 4,837 คน มีผู้ขอใช้สิทธิ เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจำนวน 1,148,146คน และมีผู้ขอลงคะแนนออกเสียงนอกราชอาณาจักรจำนวน111,120คน
สำหรับการเปิดให้ประชาชนที่มีกิจธุระจำเป็นไม่สามารถไปออกเสียงเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์หรือประชาชนที่อยู่นอกราชอาณาจักร รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติการในวันเลือกตั้งสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 2568 - 5 ม.ค. 2569
ทั้งนี้ประชาชนที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าแล้ว เปลี่ยนใจหรือไม่สะดวกจะไปใช้สิทธิในวันที่ 1 ก.พ. 2569 เนื่องจากไม่สามารถออกเสียงประชามติล่วงหน้าได้ สามารถยกเลิกการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้เพื่อจะได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งพร้อมกับการออกเสียงประชามติ ในวันที่ 8 ก.พ.2569