พรรคส้มโพสต์คลิปโหมโรง เขย่าอดีตนายกฯ 32 คนพาประเทศมาได้แค่นี้ ถึงเวลารัฐบาลประชาชนของจริง

พรรคประชาชนโพสต์คลิปโหมโรง เขย่าอดีต 32 นายกฯ ระบุ ตั้งแต่เลือกตั้งมา พวกเขาพาประเทศไทยมาได้ไกลเท่านี้ บอกถึงเวลา “รัฐบาลประชาชน”ของจริง ขอเชื่อมือ “เท้ง”พร้อมพลิกโฉมประเทศ ประกาศพาไทยไปไกลกว่าเดิม เตรียมเปิดทีมบริหาร 11 ม.ค. นี้ ที่สามมิตรทาวน์
วันที่ 4 ม.ค. 2569 พรรคประชาชน โพสต์คลิปและข้อความ บนเฟซบุ๊ก ระบุว่า 93 ปีที่ประเทศไทยมีการเลือกตั้ง มีนายกฯมาแล้ว 32 คน รัฐมนตรีนับไม่ถ้วน พวกเขาพาประเทศไทยมาได้ไกลเท่านี้
2569 เลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ภายใต้การบริหารงานแบบใหม่ ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ พร้อมทีมบริหารรัฐบาลประชาชน จะพาประชาชนไทย ไปสู่อนาคตใหม่ ที่ก้าวไกลกว่าเดิม
5-15 มกราคมนี้ พบกับรายการพิเศษ The Professionals เปิดตัวทีมบริหารรัฐบาลประชาชน และวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคมนี้ เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมรับฟัง “วิสัยทัศน์รัฐบาลประชาชน” ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป