อดีตที่ปรึกษา รมว.ศธ.ห่วง “ลูกจ้างเหมาบริการ”ฟันเฟืองที่ถูกลืมในระบบการศึกษาไทย ไร้สวัสดิการ -ไม่เคยได้ปรับเงินเดือน

นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา รองหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ และ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำในระบบการศึกษาของไทยว่า นอกเหนือจากคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กใกล้บ้าน ซึ่งพรรคไทยก้าวใหม่ มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหานี้ภายในเวลา 90 วันหากได้เข้าไปดูแลกระทรวงศึกษาฯแล้ว
ในกระทรวงฯยังมีความเหลื่อมล้ำ ถึงขั้นไม่เป็นธรรมได้ คือกลุ่มลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับการดูแลจากผู้บริหารกระทรวงฯอย่างเป็นรูปธรรม ปล่อยให้เขาเหล่านั้นต้องทนทำงาน โดยไม่เคยขึ้นเงินเดือน ไม่มีสวัสดิการใดๆ เลย
“หลายท่านที่ไม่คุ้นเคยอาจจะนึกว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มพี่ๆนักการภารโรงเท่านั้น เป็นการเข้าใจผิดครับ กลุ่มลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ มีถึง 11 ประเภท เช่น ครูพี่เลี้ยง ครูธุรการ ครูวิกฤต ครูคลังสมอง นักการภารโรง คนขับรถ ฯลฯ พวกเขามีเงินเดือนอยู่ระหว่าง 9,000 – 15,000 บาท แต่ไม่ได้มีการปรับขึ้นเลย บางรายไม่ไดัรับการปรับเงินเดือนมาเป็นเวลากว่าสิบปี และไม่มีสวัสดิการใดๆ โดยกลุ่มลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการอยู่ไม่ได้หรอกครับ ผมยังแปลกใจว่าเขาเหล่านั้น มีขวัญและกำลังใจในการทำงานอยู่ได้อย่างไร เราต้องไม่ปล่อยปละละเลยเขา การปรับประเภทของตำแหน่งในระบบราชการ ถ้าจะว่ายากก็ยาก ถ้าจะว่าง่ายก็ง่าย พวกเขาเหล่านี้ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าความมั่นคงในชีวิตและครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานของเขา” นายวราวิช กล่าว
สำหรับพรรคไทยก้าวใหม่มีนโยบายชัดเจนที่จะแก้ปัญหาให้กับกลุ่มคนเหล่านี้โดยเร็วที่สุด โดยจะปรับจาก ลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ เป็น พนักงานราชการ ซึ่งทำได้ภายใน 90 วันเช่นเดียวกัน เพื่อให้บุคลากรที่มีความสำคัญและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบการศึกษาของไทยไม่น้อยไปกว่าบุคลากรในส่วนอื่นๆ ได้มีชีวิต อนาคตและสวัสดิการที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน