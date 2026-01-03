“วีระชัย นาคมาศ” อดีตผู้ว่าฯ อยุธยา ชิง สส.เขต 4 พรรคโอกาสใหม่ ชูจุดแข็ง “ตัวจริงแก้ปัญหาอยุธยา”ขออาสานำทุกปัญหากรุงเก่าไปแก้ไขในสภาฯ

สนามเลือกตั้งปี 2569 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอีกหนึ่งสนามที่น่าจับตา เมื่อนายวีระชัย นาคมาศ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตัดสินใจก้าวสู่สนามการเมืองระดับชาติ ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในนามพรรคโอกาสใหม่
ทั้งนี้ นายวีระชัย เปิดเผยถึงการตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ ว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูง ทั้งด่านเศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์และอุตสาหกรรม แต่ขณะเดียวกันก็เผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมานาน ตั้งแต่ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก การบริหารจัดการน้ำที่ยังขาดเอกภาพ และการวางผังเมืองที่ไม่สอดรับกับสภาพปัจจุบัน ซึ่งการที่ตนอาสาเขามาทำหน้าที่ สส. เป็นการต่อยอดจากประสบการณ์ในระบบราชการ ซึ่งเป็นนักปกครองมากว่า 30 ปี สู่บทบาทฝ่ายนิติบัญญัติ เพื่อผลักดันนโยบายและกฎหมายที่ตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนในระดับโครงสร้าง ซึ่งตนในฐานะรองหัวหน้าพรรคโอกาสใหม่จะนำนโยบายในระดับพื้นที่มาเชื่อมโยงกับนโยบายระดับชาติของพรรคโอกาสใหม่ ทำให้เกิดผลจริงในพื้นที่ตั้งแต่วันแรกที่ได้รับความไว้วางใจ
“การตัดสินใจก้าวเข้าสู่สนามเลือกตั้งในนามพรรคโอกาสใหม่ ไม่ได้เกิดจากกระแสการเมือง แต่เกิดจากการมองเห็นปัญหาซ้ำซากของจังหวัดอยุธยา ที่ยังรอการแก้ไขอย่างเป็นระบบในระดับนโยบาย ในฐานะอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผมมีประสบการณ์การทำงานจริง เป็นนักปฏิบัติ ที่ผ่านการบริหารพื้นที่เข้าใจโครงสร้างปัญหาอย่างลึกซึ้ง ทั้งเศรษฐกิจท้องถิ่น น้ำ การเกษตร อุตสาหกรรม และคุณภาพชีวิตของประชาชน ทำงานคลุกคลีใกล้ชิดกับชาวบ้านมาโดยตลอด ไม่ใช่นักการเมืองที่พูดเก่ง แต่คือนักบริหารที่รู้จริง - ทำจริง - ทำได้ทันที นายวีระชัย กล่าวและว่า อยุธยาไม่ได้ขาดศักยภาพ แต่ขาดการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ผมจึงเชื่อว่าการมีผู้แทนที่เข้าใจพื้นที่ เข้าใจระบบและกล้าผลักดันจะทำให้การพัฒนาจังหวัดเดินหน้าได้จริง