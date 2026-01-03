กอล์ฟ “อัครนันท์” ผู้สมัคร สส. เขต 1 เบอร์ 5 กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย เคาะประตูบ้าน ชูนโยบายประกันกำไรสินค้าเกษตร 30% ปชช.ให้กำลังใจล้น

วันนี้(3 ม.ค.)นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ ผู้สมัคร สส.กาญจนบุรี เขต 1 เบอร์ 5 พรรคเพื่อไทย ตลอดทั้งวันลงพื้นที่หาเสียง ที่ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง กาญจนบุรี นั่งมอเตอร์ไซต์พ่วงข้าง เดินเท้าเคาะประตูบ้าน พบพี่น้องประชาชน พร้อมกับชูนโยบายของพรรค เช่นการประกันกำไรสินค้าเกษตร 30% เกษตรกรต้องไม่แบกรับความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร หวยเกษียน บ้านเพื่อคนไทย ค่าไฟไม่เกิน 3.70 บาท/หน่วย และแก้ปัญหาสแกมเมอร์
ระหว่างการลงพื้นที่ยังมีเสียงตอบรับ และได้รับกำลังใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ หลายพื้นที่ส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนยังจำได้ว่าเป็นอดีตสส.มาก่อน และยังชื่นชมในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้กับประชาชน ขณะที่อีกหลายคนสอบถามถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคอีกด้วย
นายอัครนันท์ ระบุว่าจากการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องพบว่าหลายนโยบายของพรรคเพื่อไทย ตรงใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะการประกันกำไรสินค้าเกษตร 30% ที่ออกมาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
“ในการลงพื้นที่ทุกครั้งตนจะเห็นรอยยิ้มของพี่น้องประชาชน และคำชื่นชมในการทำงานตั้งแต่เป็นอดีต สส. ทำให้มีกำลังใจมากขึ้น ตนจึงอยากขอโอกาสพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้เข้าไปเป็นตัวแทน เข้าไปสานงานต่อในสภาฯ เพื่อแก้ปัญหา และทำให้ความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ดีขึ้นยิ่งๆขึ้นไป”