ฉาวอีก! ผู้สมัคร สส.สุพรรณฯ พรรคส้ม สมัยเป็นครูเคยทำโทษเด็กเท้าเจ็บ สั่งเอารองเท้าแขวนคอเดินเท้าเปล่าทั้งวัน

อดีตศิษย์โผล่แฉ “ผอ.สมเกียรติ” ผู้สมัคร สส.สุพรรณบุรี พรรคประชาชน เคยลงโทษตนเองตอน 10 ขวบ เพราะเท้าเจ็บต้องใส่รองเท้าแตะไปโรงเรียน โดยให้เอาร้องเท้าแขวนคอเดินเท้าเปล่าตลอดวันจนอับอายเพื่อน แต่ตอนโพสต์หาเสียงพูดดิบดี เด็กควรได้รับความเข้าใจไม่ใช่การลงโทษ ชาวเน็ตเดือดจัด จวกซ้ำ หลังเจ้าตัวลบคอมเมนต์หนี จี้พรรคตรวจสอบคุณสมบัติ-ลาออกรับผิดชอบอดีต
นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ผู้สมัคร สส.สุพรรณบุรี พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความหาเสียงในเฟซบุ๊ก "ผอ.สมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ พรรคประชาชน สุพรรณบุรี เขต 5" ว่า วันนี้ ผอ.สมเกียรติ บุกศรีประจันต์ พื้นที่ที่หลายคนรู้ว่าเป็นรังหลักของการเมืองแบบเดิมมานานกว่า 50 ปี เราไม่ได้มาท้าทายใคร แต่มา รับฟังชีวิตจริงของชาวบ้าน ได้ยินปัญหามากมาย โดยเฉพาะเรื่อง สังคมผู้สูงวัย ที่เพิ่มขึ้นทุกปี แต่ระบบรองรับยังไม่ทันความจริง นี่คือสัญญาณชัดเจนว่า สุพรรณต้องคิดใหม่ ทำใหม่ และดูแลกันให้ดีกว่านี้ การเปลี่ยนแปลงเริ่มได้ จากการกล้าเดินเข้าไปฟัง
ใต้โพสต์ดังกล่าว มีประชาชนรายหนึ่งได้เข้าไปสอบถามว่า ขอถามท่านผู้สมัคร สส.ในฐานะเคยเป็น "ครู" ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่ "ผ.อ." คนหนึ่งที่ทำโทษนักเรียน อายุ "10" ขวบ ที่เท้าเจ็บแล้วไม่สามารถใส่รองเท้าผ้าใบไปโรงเรียนได้และได้ใส่รองเท้าแตะไปโรงเรียน แล้วถูก ผอ. คนหนึ่ง ทำโทษ โดยการให้นำรองเท้า ผูกเชือกแขวนคอ เดินเท้าเปล่า ตลอดทั้งวัน อยากทราบความเห็นครับ ทำให้นายสมเกียรติ ตอบกลับว่า ในฐานะที่ผมเคยเป็นครูมาก่อน ผมรู้สึกไม่สบายใจกับเหตุการณ์นี้ครับ เด็กอายุเพียง 10 ขวบ ควรได้รับการเข้าใจและการดูแล ไม่ใช่การลงโทษที่กระทบทั้งร่างกายและจิตใจ โรงเรียนควรเป็นพื้นที่ปลอดภัย ใช้เหตุผล เมตตา และคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็กเป็นหลัก หากมีปัญหา ควรพูดคุย หาทางช่วยเหลือ มากกว่าการทำโทษให้เกิดความอับอาย ผมเชื่อว่าการศึกษาไทยต้องยืนอยู่บนความเข้าใจ ไม่ใช่ความกลัวครับ ฝากเบอร์ 4 ด้วยนะครับ
จากนั้น ประชาชนรายดังกล่าวได้มาแสดงความเห็นตอบกลับว่า “แต่ทำไม คุณถึงทำกับผม ในวัยเด็กแบบนั้นละครับ ถ้าคอมเม้นนี้ ผอ.สมเกียรติ เป็นคนมาตอบเอง ผมเชื่อว่าคอมเม้นแบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นครับ"
ต่อมาได้มีผู้แสดงความเห็นด้วยว่า “จำฝังใจ เลยนะครับแบบนี้ ผมก็มีประสบการณ์ คล้ายๆ แบบนี้ แต่เป็น ท่านอื่นไม่ใช่ท่านนี้ เลยเข้าใจความรู้สึก ครับ”
ล่าสุด ความเห็นดังกล่าวได้ถูกลบไปแล้ว ทำให้มีคนเข้ามาแสดงความเห็นอย่างดุเดือด เช่น ถ้าผิดจริงควรจะขอโทษ ไม่ใช่ลบคอมเมนท์ ถ้าไม่จริงก็แค่ชี้แจง คุณใช้วิธีที่ผิดครับ , ต้องชี้แจงแล้วครับว่าจริงหรือไม่จริง , ถ้าเป็นเรื่องจริงควรสมัครใจลาออก เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับพรรค , คุณพี่ต้องเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับปัญหานะครับ สิ่งนี้โลกยุคใหม่ให้ความสำคัญ ไม่ใช่ลบคอมเมนต์ เก็บปัญหาไว้ใต้พรม ใช้วิธีแบบคนรุ่นก่อน แบบนี้คนรุ่นใหม่รับไม่ได้ครับ , โอ้โห ลบคอมเม้นเฉย แต่คงไม่ทันแล้วล่ะ , ลบทำไมจ๊ะหงอก และมีการแท็กเพจพรรคประชาชน แล้วระบุข้อความว่า ฝากทางพรรคดูข้อมูลด้วยนะคะ เป็นต้น