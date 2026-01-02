“อนุทิน” ยกคณะเยี่ยมทหารชายแดนสุรินทร์ มอบเหรียญพญาครุฑสมเด็จฯ ธงชัย ดูพื้นที่จริงปราสาทคนา

นายกฯ เยี่ยมฐานทหารชายแดนสุรินทร์ ให้กำลังใจมอบของขวัญปีใหม่ พร้อมเหรียญพญาครุฑจากสมเด็จฯ ธงชัย เขียนคาถายันต์ให้ทหาร แคล้วคลาดปลอดภัย พร้อมเยี่ยมปราสาทคนา ดูพื้นที่จริงหลังทหารไทยยึดได้เบ็ดเสร็จ100%
วันนี้(2 ม.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดชายแดน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการภูหลวง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์และ ติดตามสถานการณ์ รับฟังรายงานภาพรวมพื้นที่ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้า ในห้วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่
โดยมี พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม , พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 พล.ต.สมภพ ภาระเวช ผบ.กองกำลังสุรนารี และกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำฐาน ต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่
นายอนุทิน ได้เดินทักทายเจ้าหน้าที่ อวยพรเนื่องวันขึ้นปีใหม่ และให้กำลังใจทหารทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ และมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่กำลังพลที่ยังคงปฏิบัติภารกิจดูแลความมั่นคงของชาติ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ไม่ได้กลับบ้าน พร้อมมอบเหรียญครุฑสมเด็จเจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรฯ ที่ได้ฝากเหรียญครุฑ มาให้กับทหารแนวหน้าทุกนายที่ปฎิบัติหน้าที่
พร้อมกล่าวให้กำลังใจสั้นๆ “ขอให้ทุกนายแคล้วคลาดปลอดภัย และไม่มีสิ่งใดทำอันตรายได้” รวมถึงได้เขียนคาถายันต์ คาถายูงทอง "นะโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยา" จากบทสวดของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (โมระปริตตัง) มอบให้ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน เพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง บนหมวกของกำลังพล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
นายอนุทิน ยังได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับกำลังพล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ โดยมีเมนูอาหาร เช่น ขนมจีน ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง และผัดไทย
จากนั้น นายอนุทินและคณะได้เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการภูหลวง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งตรวจสภาพภูมิประเทศและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลในพื้นที่จุดผ่านแดนปากช่องจอม และพื้นที่ปราสาทคณา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังป้องกันชายแดน และรับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนโดยตรง