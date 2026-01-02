"เท้ง" เข้าโหมดมู! กราบย่าโม-ลอดประตูชุมพล หวังมัดใจชาวโคราชเลือก สส.ส้มทั้งจังหวัด

เปิดโหมดมู! "เท้ง" บุกโคราชกราบย่าโม-ลอดประตูชุมพล หวังมัดใจชาวเมืองสร้างประวัติศาสตร์ส้มทั้งจังหวัด
วันที่ 2 มกราคม 2568 ในช่วงบ่าย นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่หาเสียงเพื่อช่วยผู้สมัคร สส.นครราชสีมา พรรคประชาชน เดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หรือย่าโม ท่ามกลางกลุ่มมวลชนรอต้อนรับที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประชาชนขอถ่ายรูป พร้อมรับมอบตัวการ์ตูนดราก้อนบอล อาหาร ขนม และดอกไม้จากประชาชน
จากนั้นนายณัฐพงษ์ลอดประตูชุมพล ตามความเชื่อว่าหากใครได้ลอดประตูชุมพลแล้วจะได้กลับมาหรือมาอยู่ที่โคราชอีก เจ้าตัวหวังได้กลับมาขึ้นรถแห่ขอบคุณชาวโคราชอีกครั้งหากได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากขึ้นกว่าเดิม
ทั้งนี้ นายณัฐพงษ์มีกำหนดเดินทางต่อไปยังจังหวัดขอนแก่น เพื่อขึ้นปราศรัยช่วยผู้สมัคร สส.เขต 1 ขอนแก่น ณ BirdGarden ในช่วงวันที่ 3 มกราคม 2569 ต่อไป