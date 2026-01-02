“ชยพงศ์” ไทยก้าวใหม่ ตำหนิ “โดม ปกรณ์ ลัม” ชี้ดาราต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ย้ำสังคมไทยต้องปลอด Bully และ Sexual Harassment

จากกรณีที่ โดม ปกรณ์ ลัม นักร้องและนักแสดงชื่อดัง ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นในลักษณะเข้าข่ายการคุกคามทางเพศต่อ “จินนี่” ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ บุตรสาวของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ตามที่มีการนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ ล่าสุดผู้เสียหายได้ตัดสินใจดำเนินคดีกับดาราดัง โดยแจ้งความเอาผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และข้อหาคุกคามทางเพศ
นายชยพงศ์ สายฟ้า รองหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อกระแสดังกล่าว โดยระบุว่า บุคคลสาธารณะ โดยเฉพาะดาราและผู้มีชื่อเสียง ควรตระหนักถึงบทบาทและอิทธิพลของตนที่มีต่อสังคม และจำเป็นต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน
นายชยพงศ์ กล่าวว่า พฤติกรรมหรือการสื่อสารใด ๆ ที่อาจเข้าข่ายการบูลลี่ (bully) หรือการคุกคามทางเพศ (sexual harassment) ไม่ควรถูกมองเป็นเรื่องปกติในสังคมไทย ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงหรือบนโลกออนไลน์ เนื่องจากเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และอาจก่อให้เกิดค่านิยมที่บิดเบือนในหมู่เยาวชน
“สิ่งที่คุณโดม พยายามอธิบายกับสังคมถึงพฤติกรรมดังกล่าวของตนเอง เป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น ไม่สามารถนำมาอ้างได้เลย เพราะไม่มีผู้หญิงคนใด อาชีพใด สถานะใด ต้องถูกคุกคาม และนอกเหนือจากมาตรการลงโทษทางกฎหมายแล้วยังต้องมีมาตรการลงทัณฑ์ทางสังคมร่วมด้วย เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง” นายชยพงศ์ ย้ำ
พร้อมกันนี้ ยังได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วน ทั้งบุคคลสาธารณะ พรรคการเมือง และสื่อมวลชน ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการสื่อสารที่ตั้งอยู่บนความเคารพซึ่งกันและกัน ลดความรุนแรงทางคำพูด และส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคม เพื่อให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน