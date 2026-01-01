“ธนกร” อวยพรปีใหม่ 2569 ชวนคนไทยจับมือสร้างอนาคตให้ประเทศ

“ธนกร” อวยพรปีใหม่ ขอคนไทย-ข้าราชการ-ผู้ประกอบการ จับมือกันก้าวสู่ปี 2569 ด้วยพลังกายและพลังใจที่เข็มแข็ง ฝ่าอุปสรรคต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสและอนาคตให้ประเทศไทย
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ว่า เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ 2569 ได้เริ่มต้นขึ้น ขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องคนไทย ทั้งที่อยู่ในประเทศ และต่างประเทศ ได้ใช้เวลาอันมีค่านี้เฉลิมฉลองเทศกาลวันปีใหม่ร่วมกับครอบครัว เพื่อน และคนที่รักอย่างอบอุ่น รวมถึงหลายๆ ท่านที่เริ่มออกเดินทางหรือกำลังท่องเที่ยวอยู่นั้น ก็ให้มีความสุข โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยตลอดการเดินทาง
ในโอกาสนี้ ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือ รวมทั้งพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โปรดบันดาลประทานพรให้พี่น้องประชาชนมีความสุขความเจริญ ปราศจากอุปสรรคและภัยอันตรายทั้งปวง และขอให้พี่น้องคนไทย เพื่อนข้าราชการ ผู้ประกอบการ จับมือกันเดินหน้าก้าวสู่ปี 2569 ด้วยพลังกายและพลังใจที่เข็มแข็ง ฝันฝ่าอุปสรรคต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสและอนาคตให้ประเทศไทยของเราทุกคน