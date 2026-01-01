'ดร.เจษฎ์' ชี้ ดารา อินฟลูฯ ร้องเพลงหาเสียงได้ ไม่ผิดกฎหมาย แค่ห้ามจ้าง

'ดร.เจษฎ์' ไขปมกฎหมายเลือกตั้ง ชี้ 'ดารา-อินฟลูฯ' ใช้ความสามารถ-โชว์ลูกคอหาเสียงได้ไม่ผิด ห้ามแค่ 'จ้าง' มหรสพ
วันที่ 31 ธ.ค. 68 รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครักชาติ อดีตที่ปรึกษากรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ ประธานคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง ออกมาให้ความเห็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง เพื่อคลายข้อสงสัยกรณีผู้สมัครที่เป็นดารา นักร้อง หรืออินฟลูเอนเซอร์ สามารถใช้ความสามารถพิเศษในการหาเสียงได้หรือไม่ โดยยืนยันว่าหากเป็นการแสดงความสามารถของตนเองไม่ถือว่าผิดกฎหมาย แต่สิ่งที่ทำไม่ได้คือการ "จ้าง" มหรสพ
รศ.ดร.เจษฎ์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีข้อถกเถียงว่าผู้สมัคร สส. ที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ ดารา นักร้อง หรือนายแบบ ซึ่งมีความสามารถในการร้องรำทำเพลงหรือเล่นดนตรี จะสามารถแสดงความสามารถเหล่านี้ระหว่างการหาเสียงได้หรือไม่ หากพิจารณาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาตรา 73 วรรค 1 อนุ 3 ประกอบกับวรรค 2 เจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการห้ามการจัดมหรสพหรือรื่นเริงที่เกิดจากการ "ว่าจ้าง" บุคคลอื่นมาแสดง เพราะมองว่าเป็นการใช้เงินหว่านล้อมและอาจเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมือง
"ในฐานะที่ผมเคยเป็นกรรมาธิการยกร่างกฎหมายฉบับนี้ เหตุผลที่ห้ามมหรสพเพราะมองว่าถ้าจ้างกันมา มันอยู่ที่เงิน ใครเงินหนาก็ได้เปรียบ แต่ถ้ามันเป็นความสามารถของตัวผู้สมัครเอง เป็นศิลปิน เป็นนักร้อง แล้วเขาทำเอง ร้องเอง เต้นเอง อันนี้ทำได้ ไม่ถือเป็นความผิด" รศ.ดร.เจษฎ์ กล่าว
อย่างไรก็ตาม รศ.ดร.เจษฎ์ ได้ฝากถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้พิจารณาประเด็นนี้ตามเจตนารมณ์ของการยกร่างกฎหมายที่ไม่ได้ต้องการตัดสิทธิ์ความสามารถส่วนตัวของผู้สมัคร พร้อมทั้งเตือนไปยังผู้สมัคร สส. ทุกพรรคการเมือง ให้ระมัดระวังเส้นแบ่งของกฎหมาย
"ท่านเล่นเอง เต้นเอง ร้องรำทำเพลงเองทำได้ แต่ถ้าไปจ้างคนอื่นมาแสดง อันนี้อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งได้" รศ.ดร.เจษฎ์ ย้ำ