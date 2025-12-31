“หมอวรงค์” ชี้ชัด “ฮุน เซน” เร่งประชุม JBC หลังหยุดยิง เพราะมั่นใจได้เปรียบจาก MOU43 ย้ำเหตุผลไทยภักดีต้องยกเลิกทั้ง MOU43-44

“หมอวรงค์” ชี้ “ฮุน เซน” เร่งประชุม JBC ทันทีหลังหยุดยิง พร้อมประกาศไม่ยอมรับเขตแดนที่เกิดจากการใช้กำลัง เพราะมั่นใจกัมพูชาจะได้เปรียบจาก MOU 43 ซึ่งระบุให้ใช้แผนที่ 1 ต่อ 2 แสน นี่เป็นเหตุผลที่พรรคไทยภักดีเรียกร้องยกเลิกทั้ง MOU43 และ MOU44
นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคและผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยภักดี เบอร์ 29 โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กวรงค์ เดชกิจวิกรม - Warong Dechgitvigrom แสดงความแปลกใจต่อท่าทีของสมเด็จฮุน เซน ผู้นำกัมพูชา ที่ออกมาไม่ยอมรับการยึดครองดินแดนด้วยกำลัง พร้อมเรียกร้องให้มีการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย–กัมพูชา (JBC) ในช่วงต้นสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม 2569 ซึ่งมองว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่เร่งรีบผิดปกติ
นพ.วรงค์ ระบุว่า ท่าทีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ฝ่ายกัมพูชามีความมั่นใจอย่างมากต่อกลไก JBC ซึ่งเป็นเงื่อนไขภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก (MOU 43) โดยเชื่อว่าจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากกรอบข้อตกลงดังกล่าว
หัวหน้าพรรคไทยภักดีอธิบายว่า MOU 43 กำหนดให้การสำรวจและปักปันเขตแดนอ้างอิงอนุสัญญาปี 1904 สนธิสัญญาปี 1907 และแผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 200,000 ซึ่งระบุว่าเป็นผลงานของคณะกรรมการปักปันเขตแดน แต่ในความเป็นจริง แผนที่ดังกล่าว โดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาดงรักและเขาพระวิหาร ไม่เคยมีคำตัดสินของศาลโลกยืนยันว่าเป็นผลงานของคณะกรรมการปักปันเขตแดน อีกทั้งยังเป็นแผนที่ที่จัดทำคลาดเคลื่อน ไม่สอดคล้องกับสนธิสัญญา ไม่มีลายมือชื่อผู้แทนฝ่ายไทย และฝ่ายไทยไม่เคยให้การยอมรับมาโดยตลอด
นพ.วรงค์ ยังกล่าวถึงประเด็น “สันปันน้ำ” ว่า ในอดีตเมื่อกว่า 100 ปีก่อน คำว่าสันปันน้ำหมายถึงขอบหน้าผา ไม่ใช่ยอดเขาสูงสุดที่แบ่งทิศทางน้ำฝน ซึ่งเป็นแนวทางการต่อสู้ของฝ่ายไทยในเวทีศาลโลก และมีหลักฐานเอกสารรองรับอย่างชัดเจน ดังนั้น การดำเนินการในปัจจุบันควรยึดเจตนารมณ์ดังกล่าว ไม่ใช่การตีความตามภูมิศาสตร์สมัยใหม่
นพ.วรงค์ยังแสดงความกังวลต่อการนำเทคโนโลยี LiDAR มาใช้เพื่อกำหนดแนวสันปันน้ำ โดยเห็นว่าไม่สอดคล้องกับบริบททางประวัติศาสตร์ และอาจทำให้ฝ่ายไทยเสียเปรียบ เนื่องจากพื้นที่ตั้งแต่แนวสันปันน้ำไปจนถึงขอบหน้าผาอาจถูกตีความเป็นของกัมพูชาในทันที
นอกจากนี้ แม้จะมีการจัดทำแผนที่สำรวจมาตราส่วน 1 ต่อ 25,000 ตามกรอบ TOR ปี 2546 แต่ยังคงต้องอ้างอิงแผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 200,000 เป็นหลัก ซึ่งยิ่งตอกย้ำความได้เปรียบของฝ่ายกัมพูชาในกระบวนการเจรจา
นพ.วรงค์ ระบุว่า นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่พรรคไทยภักดีเรียกร้องให้ยกเลิก MOU 43 ขณะที่ MOU 44 นั้น เห็นว่ามีความจำเป็นต้องยกเลิกเช่นกัน เนื่องจากไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและอธิปไตยของชาติ
ผมแปลกใจมากกับท่าทีของฮุนเซน ที่ออกมา บอกว่า ไม่ยอมรับการยึดครองโดยใช้กำลัง และเรียกร้องให้ประชุมJBC ในต้นสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม 2569 นี้เลย(ดูท่าเร่งรีบมาก)
สะท้อนให้เห็นว่า กลไก JBC ซึ่งเป็นเงื่อนไขของ MOU43 ฝ่ายเขมรเขามั่นใจมากว่า เขาได้ประโยชน์เต็มที่ ซึ่งทางพรรคไทยภักดีจะวิเคราะห์ให้ฟัง
1.MOU 43 เป็นบันทึกความเข้าใจเพื่อสำรวจและปักหลักเขตแดน โดยยึด
1.ก อนุสัญญา1904
1.ข สนธิสัญญา1907
1.ค แผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 2 แสน "ซึ่งเป็นผลงานของคณะกรรการปักปันเขตแดน"
การที่ระบุว่า แผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 2 แสน "ซึ่งเป็นผลงานของคณะกรรการปักปันเขตแดน" ซึ่งไม่จริง เพราะแผนที่ 1 ต่อ 2 แสน โดยเฉพาะระวางดงรัก(แถบเขาพระวิหาร) เขมรเคยร้องให้ศาลโลกตัดสินว่า "เป็นผลงานของคณะกรรมการปักปันเขตแดน" แต่ศาลโลกก็ไม่มีคำตัดสิน
ที่สำคัญแผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 2 แสน เป็นแผนที่ที่วาดผิด ไม่สอดคล้องกับสนธิสัญญาและอนุสัญญา ไม่มีการลงลายมือชื่อของตัวแทนคณะกรรมการฝ่ายไทยเลย และฝ่ายไทยก็ไม่ยอมรับมาตลอด
การที่ระบุใน MOU 43 ข้อ 1.ค ระบุว่า แผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 2 แสน ซึ่งเป็นผลงานของคณะกรรมการปักปันเขตแดน จึงเป็นการระบุที่ไม่ถูกต้อง และทำให้ฝ่ายไทยเสียเปรียบ
2.การที่ระบุว่า เขตแดนทางธรรมชาติคือสันปันน้ำ ในอดีตสมัย 100 กว่าปีที่แล้ว คำว่าสัมปันน้ำนั้น หมายถึงขอบของหน้าผา ซึ่งเป็นเหตุผลในการต่อสู้ของฝ่ายไทย และฝ่ายไทยมีหลักฐาน บันทึกต่างๆ สู้ที่ศาลโลกอย่างชัดเจน
ดังนั้นการต่อสู้ของฝ่ายไทยในปัจจุบัน ต้องยึดเจตนารมณ์การต่อสู้ของบรรพบุรุษ นั่นคือสันปันน้ำ หมายถึงขอบของหน้าผา ไม่ใช่ยอดเขาสูงสุดที่แยกน้ำฝนออกเป็น 2 ด้าน
สมัยโบราณจึงมีคำพูดว่าเขมรต่ำสยามสูง และการรบกับเขมรรอบนี้ ฝ่ายทหารไทยก็รบ ไล่เขมรลงจากหน้าผา และเนินต่างๆ ถ้ามีการประชุม JBC เขมรจะอ้างว่าเราละเมิด MOU43
3.การนำ LiDAR ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อหาสันปันน้ำ ในสภาพของภูมิศาสตร์ปัจจุบัน จึงไม่สอดคล้องกับการต่อสู้ของบรรพบุรุษไทย และจะทำให้ฝ่ายไทยเราเสียเปรียบ
ถ้าใช้ LiDAR จะทำให้พื้นที่อีกฟากหนึ่ง ของสันปันน้ำ ไปจนถึงขอบของหน้าผา จะกลายเป็นพื้นที่ของเขมรทันที ซึ่งฝ่ายเขมรจะได้ประโยชน์มาก
4.แม้จะมีการใช้ LiDAR เพื่อจะทำแผนที่ในการสำรวจ มาตราส่วน 1 ต่อ 25,000 ซึ่งใน TOR46 ยังระบุว่า แผนที่เพื่อการสำรวจนี้ต้องอ้างอิง แนวของแผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 2 แสนด้วย
จึงไม่แปลกใจที่ฮุนเซน ออกมาพูดหลังจากลงนาม GBC เพียง 2 วัน ด้วยการเรียกร้องให้มีการประชุม JBC ซึ่งเป็นเครื่องมือเจรจาของ MOU 43 ในต้นเดือนมกราคมนี้เลย เพราะเขาเชื่อมั่นว่าเขาจะได้ประโยชน์เต็มที่จาก MOU 43
นี่คือเหตุผลสำคัญที่ไทยภักดียกเลิก MOU 43 ส่วน MOU44 นั้น ค่อนข้างจะเห็นพ้องว่าต้องยกเลิกอยู่แล้ว