“เอ๋ บุณณดา”ไทยก้าวใหม่ ชูพลังคนพื้นที่เลือดแท้ ทำงานต่อเนื่องกว่า 7 ปี พร้อมเปลี่ยนบางพลัด–บางกอกน้อย เลิกทน เลิกจม เลิกจน

วันนี้(31 ธ.ค.)ดร. บุณณดา สุปิยพันธุ์ หรือดร.เอ๋ ผู้สมัครสส. เขตบางพลัด–บางกอกน้อย หมายเลข 2 และโฆษกพรรคไทยก้าวใหม่ แสดงจุดยืนในการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ว่า พื้นที่บางพลัดไม่ใช่เพียงทางผ่าน และไม่ใช่คิดจะเอาใครมาลงแทนกันก็ได้ หากแต่ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจพื้นที่อย่างแท้จริงและทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง
ดร.บุณณดา กล่าวว่า ตนเป็นคนพื้นเพตระกูลเก่าแก่ในย่านบางพลัด เติบโตและผูกพันกับวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่มาตั้งแต่วัยเด็ก จึงเข้าใจปัญหาของชุมชนอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนมาอย่างยาวนาน
“ตลอดกว่า 7 ปีที่ผ่านมา ไม่เคยทิ้งพื้นที่ และลงพื้นที่รับฟังปัญหา พร้อมช่วยประสานและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบางพลัดคือบ้านของตน การอาสาเข้ามาเป็นตัวแทนในครั้งนี้จึงไม่ใช่ภารกิจระยะสั้น แต่เป็นความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพื้นที่ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน” ดร.บุณณดา กล่าว
ดร.บุณณดา กล่าวเพิ่มเติมว่า การตัดสินใจร่วมงานกับพรรคไทยก้าวใหม่ ภายใต้การนำของ ดร.เอ้–สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรค เบอร์ 49 เป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของอุดมการณ์ทางการเมืองที่สอดคล้องกัน โดยพรรคยึดมั่นในหลัก “เลิกทน เลิกจม เลิกจน” มุ่งทำการเมืองสร้างสรรค์ และปฏิเสธทุนที่ไม่โปร่งใส
“เอ๋ ขอฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่บางพลัด–บางกอกน้อย ขอแรงสนับสนุนผู้สมัครที่เป็นคนพื้นที่และตั้งใจทำงานอย่างต่อเนื่อง เพราะปัญหาที่เจอในพื้นที่ ทางพรรคฯ เรามีทีมงานที่ทำเป็น มีนโยบาย และพร้อมทำจริง เอ๋จึงขอโอกาสจากพี่น้องชาวบางพลัดและบางกอกน้อยเลือกเอ๋ หมายเลข 2 และพรรคไทยก้าวใหม่ หมายเลข 49 เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีของบ้านเราและประเทศไทยที่เรารัก”ดร.บุณณดา กล่าว
ในด้านประสบการณ์การทำงาน ดร.เอ๋ บุณณดา กล่าวถือเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์หลากหลาย ทั้งในบทบาทพิธีกรรายการด้านสังคมและวิทยาศาสตร์ อาจารย์พิเศษด้านสันติวิธี ผู้ก่อตั้งกลุ่มเยาวชน Gen Peace ตลอดจนการทำงานในระดับประเทศ อาทิ การดำรงตำแหน่งโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โฆษกกระทรวงแรงงาน และกรรมาธิการด้านคุ้มครองแรงงาน ด้านสิทธิมนุษย์ชน ฯลฯ ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพด้านการสื่อสาร การกำหนดนโยบาย และการทำงานเพื่อประชาชนด้วยหัวใจ