รทสช.แจ้งปลด "ทนายอนันตรักษ์" ตั้งแต่ 30 ธ.ค. แต่ดื้อสมัครสส.ทั้งที่ขาดคุณสมบัติ ยื่นกกต.เพิกถอนซ้ำ

รทสช. แจ้งด่วน! ปลด "ทนายอนันตรักษ์" พ้นสมาชิกพรรคตั้งแต่ 30 ธ.ค. เจ้าตัวดันทุรังโผล่สมัคร สส.ภูเก็ต เขต 1 ทั้งที่ขาดคุณสมบัติ ยื่น กกต. ซ้ำเพื่อเพิกถอนทันที
วันนี้ (31 ธ.ค.68) มีความเคลื่อนไหวสำคัญจากพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) เกี่ยวกับสนามเลือกตั้งจังหวัดภูเก็ต โดยพรรคได้ส่งข้อความลง Facebook ว่า “ทนายอนันตรักษ์ พ้นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ ตั้งแต่ 30 ธ.ค. 68 จึงสมัคร สส. ภูเก็ต ในนามพรรคไม่ได้” หลังจากที่ปรากฎข่าวว่าทนายอนันตรักษ์ เพ็ชรหิน ไปลงชื่อสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดภูเก็ต เขต 1 ในนามพรรครวมไทยสร้างชาติ เมื่อช่วงเช้าวันนี้
.
แหล่งข่าวเปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารพรรคได้มีมติให้ ทนายอนันตรักษ์ พ้นจากสภาพการเป็นสมาชิกพรรคไปแล้ว ตั้งแต่คืนวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา และได้แจ้งเรื่องไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เนื่องจากตรวจสอบพบปัญหาเรื่องประวัติและคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสม
.
แต่ปรากฎว่าทนายอนันตรักษ์ กลับเดินทางไปลงชื่อสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรครวมไทยสร้างชาติ ทั้งที่เจ้าตัวได้ขาดจากการเป็นสมาชิกพรรคไปแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 46 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. ที่ผู้สมัครจะต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
.
แหล่งข่าวระบุว่า พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ทำหนังสือยืนยันไปยัง กกต. อีกครั้งแล้ว เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงว่าพรรคไม่ได้มีมติส่งบุคคลดังกล่าวลงสมัคร และเจ้าตัวได้พ้นสภาพสมาชิกพรรคไปก่อนหน้านี้แล้ว เพื่อให้ กกต. พิจารณาถอนชื่อออกจากระบบรับสมัครต่อไป
.
สำหรับสาเหตุที่ทางพรรครีบตัดไฟแต่ต้นลมนั้น แหล่งข่าวระบุว่า จากการตรวจสอบประวัติเชิงลึก พบว่าทนายอนันตรักษ์มีประวัติพัวพันกับคดีความและข่าวฉาวหลายเรื่อง รวมถึงพฤติการณ์ในอดีตที่เคยไปออกรายการดังอย่าง "โหนกระแส" จนถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม ทางพรรคจึงเกรงว่าจะกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น จึงมีมติถอดถอนในที่สุด แต่เจ้าตัวยังคงดึงดันไปสมัครรับเลือกตั้งดังกล่าว