ผู้สมัครสส.เสรีรวมไทย ร้องค้านกกต.ไฟเขียวปชน.เปลี่ยนตัวผู้สมัคร ชี้อาจเป็นการสร้างกระแสการเมือง

ผู้สมัคร สส.เขต 33 กทม.พรรคเสรีรวมไทย ร้องค้าน กกต.ไฟเขียวให้ พรรคประชาชนเปลี่ยนตัวผู้สมัคร ติงไม่เหมาะสมและอาจเป็นการสร้างกระแสทางการเมือง
วันนี้ (31 ธ.ค.) นายอนันตเดช ธนวิภารัตน์ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หมายเลข 12 เขตเลือกตั้งที่ 33 และนายธิติพัทธ์ นรวิทยโชติกุล ผู้สมัครหมายเลข 4 เขตเลือกตั้งที่ 32 พรรคเสรีรวมไทย เดินทางมายื่นคำร้องต่อกกต.ขอคัดค้านและขอให้เพิกถอนการรับสมัครนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ผู้สมัครรายใหม่ของพรรคประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 33 แทนนายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ผู้สมัครคนเดิม ที่ถูกจับจากคดีฟอกเงินยาเสพติด
นายอนันตเดช เปิดเผยว่า การเดินทางมายื่นหนังสือในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขอให้ กกต. พิจารณาเพิกถอนการรับสมัครผู้สมัครรายใหม่ของพรรคประชาชน เนื่องจากผู้สมัครคนเดิมได้รับการรับสมัครและมีหมายเลขประจำตัวผู้สมัครไปแล้ว อีกทั้งผู้สมัครคนเดิมถอนตัวไม่ได้เข้าเงื่อนไขตามกฎหมาย เนื่องจากแม้จะมีหมายจับ แต่ในทางกฎหมายยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการรับสมัครและได้รับหมายเลข ผู้สมัครคนเดิมยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย การลาออกภายหลังจึงเป็นการลาออกโดยเจตนาส่วนตัว ไม่ใช่เหตุที่กฎหมายกำหนดให้เปลี่ยนตัวผู้สมัครได้
นายอนันตเดช กล่าวย้ำว่า แม้ กกต. จะชี้แจงว่าสามารถรับสมัครผู้สมัครรายใหม่ได้ แต่ กกต. ควรพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้ง เนื่องจากการเปลี่ยนตัวผู้สมัครในลักษณะนี้อาจสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับพรรคการเมืองอื่นในอนาคต และอาจก่อให้เกิดความวุ่นวาย รวมถึงสร้างความสับสนให้กับประชาชน พร้อมยืนยันว่า การยื่นคัดค้านครั้งนี้ไม่ได้มุ่งหวังถึงความได้เปรียบหรือเสียเปรียบทางการเมือง เนื่องจากในเขตดังกล่าวยังมีผู้สมัครจากพรรคอื่นอีกจำนวนมาก แต่ต้องการยืนหยัดในหลักกติกาและมาตรฐานการเลือกตั้งที่ถูกต้อง
ด้านนายธิติพัทธ์ กล่าวว่า ผู้สมัครคนเดิมคือ นายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ยังไม่ได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดใดๆ เนื่องจากศาลยังไม่มีคำพิพากษา แต่กลับมีการเปลี่ยนตัวให้นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร มาสมัครแทน โดยยังใช้หมายเลขเดิม ซึ่งมองว่าไม่เหมาะสมและอาจเป็นการสร้างกระแสทางการเมืองให้กับพรรคประชาชน พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า การส่งอดีต สส. ลงสมัครแทนอาจเป็นความพยายามหวังคะแนนนิยมจากประชาชน
นอกจากนี้ การที่ผู้สมัครรายใหม่ใช้หมายเลขเดิม ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้สมัครรายอื่น และหากเป็นผู้สมัครใหม่ก็ควรต้องจับสลากหมายเลขใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบ พร้อมย้ำว่า เขตเลือกตั้งที่ 32 และ 33 มีความเกี่ยวเนื่องกันในการทำงาน จึงเห็นว่าประเด็นดังกล่าวส่งผลต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยตรง