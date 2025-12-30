คนละครึ่งพลัสยังเหลือ 6 พันล. ครม.กระตุ้นเร่งใช้จ่าย เนื่องจากเหลืออีกแค่ 2 วัน จะปิดโครงการแล้ว

วงเงินคนละครึ่งพลัสยังเหลืออีก 6,000 ล้าน ครม. ย้ำ ขอให้ประชาชนที่ยังใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสไม่เต็มวงเงินที่ได้รับ เร่งใช้จ่าย เนื่องจากเหลือเวลาอีกแค่ 2 วัน จะปิดโครงการแล้ว
วันที่ (30 ธันวาคม 2568) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพลัสและยังใช้สิทธิ์ไม่เต็มวเร่งใช้จ่าย เนื่องจากโครงการดังกล่าวเหลือเวลาอีก 2 วัน ซึ่งจะสิ้นสุดหรือปิดโครงการแล้วในวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ทั้งนี้ มีผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด 20 ล้านคนโดยประมาณ แต่มีผู้ใช้สิทธิ์แล้วเพียง 7 ล้านคน โดยยังมีประชาชนที่ยังใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสไม่เต็มวงเงินอีก 13 ล้านคนโดยประมาณหรือคิดเป็นวงเงินที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์อีกประมาณกว่า 6,000 ล้าน
”คณะรัฐมนตรี จึงขอกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเร่งใช้จ่ายในช่วงเวลาที่เหลืออีก 2 วัน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงส่งท้ายปีเก่า 2568“