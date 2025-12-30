ครม.เคาะลดเงินสมทบประกันสังคม เยียวยานายจ้าง–ผู้ประกันตน 9 จว.ใต้ รับมืออุทกภัยร้ายแรง

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.เห็นชอบลดเงินสมทบประกันสังคม เยียวยานายจ้าง–ผู้ประกันตน 9 จังหวัดภาคใต้ รับมืออุทกภัยร้ายแรง ยันไม่กระทบต่อเสถียรภาพกองทุนประกันสังคม และไม่เป็นภาระงบประมาณของรัฐ
วันที่ (30 ธันวาคม 2568) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การลดหย่อนการออกเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นายจ้างและผู้ประกันตนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยอย่างร้ายแรงในภาคใต้
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า มาตรการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี
ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้ว
สำหรับ สาระสำคัญของมาตรการ มีดังนี้ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ลดอัตราเงินสมทบเป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่งวดเดือนธันวาคม 2568 ถึงพฤษภาคม 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. นายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ลดอัตราเงินสมทบจากเดิมฝ่ายละ ร้อยละ 5 เหลือฝ่ายละ ร้อยละ 3 ของค่าจ้าง
2. ผู้ประกันตนตามมาตรา 39
ลดเงินสมทบจากเดิม เดือนละ 432 บาท เหลือเดือนละ 283 บาท เพื่อช่วยลดภาระ ฟื้นฟูเศรษฐกิจพื้นที่
นางสาวลลิดา กล่าวว่า มาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของนายจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทำให้สามารถนำเงินที่ประหยัดได้ไปใช้ฟื้นฟูกิจการ การจ้างงาน และการดำรงชีพ
“การลดหย่อนครั้งนี้ไม่กระทบต่อเสถียรภาพกองทุนประกันสังคม และไม่เป็นภาระงบประมาณของรัฐ” รองโฆษกฯ กล่าวย้ำ
ทั้งนี้ ร่างประกาศดังกล่าวเป็นการดำเนินการภายใต้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดถัดไป และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติภายหลังการยุบสภาผู้แทนราษฎร